La Policia Metropolitana de Las Vegas ha detingut aquest divendres un home relacionat amb l'assassinat del raper nord-americà Tupac Shakur el setembre del 1996.

La casa de l'arrestat a Henderson va ser registrada al juliol com a part de la investigació duta a terme per les autoritats policials per aclarir el tiroteig que va acabar amb la vida del músic fa 27 anys, segons ha informat la CNN.

El novembre del 1994, Shakur ja va ser víctima d'un altre tiroteig quan dos homes van assaltar el raper al mig del carrer, el van disparar cinc vegades i el van robar. Va sobreviure a aquell succés --que li va deixar dues ferides al cap-- i va acusar diversos rapers de pes com Biggie Smalls i P.Diddy d'estar darrere d'aquell assalt.

Tupac Shakur va morir als 25 anys i, malgrat la seva joventut, va ser considerat com un dels rapers més importants de tots els temps i més influents de la història del rap. Les cançons es van caracteritzar per denunciar problemes socials de l'època. Va començar la seva carrera a la música el gener de 1991 i, entre els seus èxits, destaquen temes com 'Changes', 'Old School' o 'So Many Tears'.