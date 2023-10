L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell , ha reafirmat aquest dilluns des de Kíev el suport dels Estats membres de la Unió Europea davant la invasió russa, assegurant que els Vint-i-set "segueixen units" en el suport a Ucraïna i seguiran emprant instruments europeus per enviar ajuda militar al país.



Arxiu - L'Alt Representant de la UE per a la Política Exterior i el vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell

"La reunió mana un senyal fort a Rússia que no estem intimidats pels seus míssils o drones. La nostra intenció de defensar Ucraïna és ferma i continuarà", ha assenyalat el cap de la diplomàcia comunitària en roda de premsa amb el ministre d'Exteriors ucraïnès , Dimitri Kuleba, després de la trobada de ministres d'Exteriors dels Vint-i-set.



La simbòlica cita dels ministres europeus a la capital ucraïnesa, que ha comptat amb la participació de Volodimir Zelenski, arriba en un moment en què s'obren algunes esquerdes al bloc per les reticències de països com Polònia, Hongria o Eslovàquia.



Si bé, l'Alt Representant ha negat que flaquegi la voluntat dels Vint-i-set de prestar ajuda a Kíev i ha assegurat que la UE "segueix unida" i està usant els instruments que té per sostenir el suport a Ucraïna en el camp militar, financer i polític.



En concret, respecte a l'assistència militar, l'Alt Representant ha posat sobre la taula la seva proposta per mantenir l'assistència militar a Ucraïna els propers anys , urgent als Vint-i-set a acordar ja un primer paquet de 5.000 milions d'euros el 2024 a través del Mecanisme Europeu per a la Pau.



"Espero un acord abans de final d'any quan els Estats membres hagin de pactar el pressupost multianual", ha apuntat Borrell, que redueix així l'ambició dels plans inicials presentats abans de l'estiu, que passaven per un paquet integral de 20.000 milions per als propers quatre anys.



En tot cas, ha assegurat que el bloc seguirà la línia marcada fins ara al suport militar a Ucraïna, però ha d'actuar "més ràpid per garantir el suport àgil" i "en més quantitat", que "és el que necessita ara Ucraïna ".



L'última tanda de 500 milions per finançar el lliurament d'armament a l'Exèrcit ucraïnès fa mesos que està paralitzada pel bloqueig d'Hongria , que addueix discrepàncies amb Ucraïna per obstaculitzar l'aprovació formal per part de la UE.



Sobre el camí europeu d'Ucraïna, el cap de la diplomàcia europea ha valorat que Kíev sigui país candidat i estigui fent passos en el seu camí a la UE a través de les reformes pertinents. "El compromís més gran de seguretat que podem donar a Ucraïna és la pertinença a la UE", ha reconegut.



ZELENSKI DEMANA MÉS SANCIONS I OBRIR NEGOCIACIONS D'ADHESIÓ



En la seva intervenció, el president ucraïnès ha assenyalat que la reunió celebrada a Kíev suposa "un nou pas cap a l'enfortiment d'Europa" i ha fet una crida a realitzar activitats conjuntes en matèria militar, diplomàtica, d'integració i de sancions per "consolidar el terreny comú ".



"Com més activitat, lideratge i iniciatives mostrem, menys possibilitats tindrà Rússia d'adaptar-se a la nostra pressió conjunta" , ha instat els ministres d'Exteriors de la UE, en una nova crida a redoblar les sancions contra Moscou per incloure sectors com el nuclear i danyar la seva capacitat de fabricació militar.



A més d'intensificar les sancions, en un moment en què el bloc fa mesos que no aprova més mesures, Zelenski ha instat a accelerar el lliurament de projectils i munició a Ucraïna en el marc dels plans industrials europeus. "Com més fort sigui el potencial industrial d'Europa, millor per als europeus", ha argumentat.



Sobre les aspiracions comunitàries de Kíev, el líder ucraïnès ha indicat que el país engegarà les set condicions fixades per la Comissió Europea i "estarà preparada per iniciar les negociacions d'adhesió, que haurien de començar aquest any". "Necessitem una decisió política adequada per part d´Europa", ha recalcat.