Una estudiant universitària de la ciutat de Nova York va ser sentenciada a un any de presó a Unió dels Emirats Àrabs per suposadament “agredir i insultar” un guàrdia de seguretat de l'aeroport durant una escala de vol a Dubai durant l'estiu, segons publica The Post .

Elizabeth Polanco - Informació sobre Dubai

Elizabeth Polanco Dels Santos, de 21 anys, estudiant del Lehman College al Bronx, va rebre la seva sentència dilluns després de passar gairebé tres mesos atrapada a Dubai amb una prohibició de viatjar, segons el grup de defensa Detained in Dubai .

"Elizabeth només tenia la intenció de transitar per Dubai durant sis hores, però hi ha estat durant mesos i ha perdut 50.000 dòlars en despeses i costos d'advocats" , va dir la fundadora de Detained in Dubai, Radha Stirling. "A més de ser humiliada i traumatitzada pel personal de l'aeroport, Elizabeth ha patit mesos de veure's obligada a quedar-se en un país car, pagar advocats cars i perdre els estudis universitaris", ha afegit.

La terrible experiència dels Santos va començar el 14 de juliol, quan ella i una amiga tornaven a casa seva a Nova York després d'unes vacances a Istanbul.

El seu itinerari inicial feia escala a París, però van canviar el vol per fer escala a Dubai per poder veure la coneguda ciutat durant una escala de 10 hores. "Pensàvem que seria una ciutat més moderna i futurista, però estàvem completament equivocades" , va dir Los Santos, segons Detained in Dubai.

Mentre passava pel control de seguretat, el personal de l'aeroport de Dubai va sol·licitar que a Los Santos li traguessin un compressor de cintura que havia de fer servir després d'una cirurgia recent.

Les integrants del personal femení les van portar a una cabina privada i van treure el compressor, però la mare dels Santos li va dir a Detained in Dubai que van ser bruscos i van fer mal les cicatrius de la cirurgia de la seva filla que encara s'estaven curant. A més se'n van riure, i quan va demanar ajuda per tornar a posar-se la complicada peça, es van negar. " Em sentia incòmoda i espantada. Em vaig sentir realment violada" , va dir Los Santos.

El compressor tenia “molts, molts passadors i cal estirar les vores i unir passadors petits i prims a prop del cos”, però el personal seguia ignorant les seves súpliques d'ajuda, Los Santos es va inclinar per passar a un guàrdia de seguretat que bloquejava el pas i va trucar a la seva amiga perquè vingués a ajudar-la.

"Li vaig tocar suaument el braç per moure'l i després vaig començar a plorar desesperadament a la meva amiga demanant ajuda", li va dir a Detenido a Dubai.

Després, Los Santos va ser detinguda en una habitació durant hores mentre el guàrdia de seguretat a qui va tocar va presentar una denúncia en contra. No us van permetre sortir de l'habitació fins que va signar un formulari escrit en àrab.

Quan més tard va tornar a l'aeroport per agafar el vol a Nova York, va ser informada de la prohibició de viatjar presentada en contra i es va veure obligada a romandre al país fins que els càrrecs en contra fossin escoltats als tribunals.

Després que va haver de romandre en hotels durant setmanes, un jutge li va permetre pagar 10.000 AED (uns 2.600 euros) i seguir el seu camí, però els fiscals de Dubai van apel·lar la sentència i finalment va ser sentenciada a un any de presó dilluns.

"Ella està sota l'estrès més increïble que està afectant la seva salut física i mental, alterant tota la vida i deixant-la amb cicatrius a llarg termini", va dir Stirling. “Aquesta simplement no és manera de tractar els visitants. És indignant”, va sentenciar.