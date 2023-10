El líder opositor de Seychelles , Patrick Herminie, ha estat imputat per "bruixeria" amb set persones més en el marc d'una investigació oberta després de la troballa de dos cadàvers desenterrats en un cementiri a l'illa de Mahé.



El president de Seychelles, Wavel Ramkalawan @ep

Els imputats són Herminie, líder de les Seychelles Unides, sis ciutadans del país i un tanzà, acusats de posseir materials destinats al seu ús en actes de bruixeria, segons ha informat l'agència Seychelles News Agency. Els set nacionals han estat alliberats sota fiança.



Així, aquestes informacions apunten que tots ells tenien talles de fusta, pedres, ampolles amb líquids i textos amb lletres i símbols descrits com a "satànics", acusacions rebutjades per Herminie, que va anunciar recentment la seva intenció de presentar-se a les presidencials del 2025.



Per això, el líder opositor ha afirmat que aquesta imputació és un intent de fer malbé la seva imatge i la del seu partit i ha recalcat que es tracta d'una decisió "amb motivacions polítiques". Està previst que la propera vista del cas tingui lloc el 2 de novembre.

Herminie, que va ser president del Parlament entre el 2007 i el 2016, va ser detingut la setmana passada per desenes d'agents desplegats a la seu del seu partit a la capital, Victòria. Posteriorment, va dir que els policies buscaven materials vinculats a la bruixeria, incloses restes humanes.



"Òbviament, no van trobar res i em van traslladar a la seu del Departament d'Investigacions Penals per prendre'm declaració, cosa que vaig declinar fer, ja que no tenia res a dir, per la qual cosa vaig ser alliberat", va explicar l'opositor la setmana passada.



"En la història de Seychelles, mai fins ara el líder d'un partit polític havia estat arrestat per superstició i bruixeria. És una cosa nova i una vergonya per a Seychelles", va manifestar Herminie, que va acusar directament el president, Wavel Ramkalawan, de "muntar un espectacle polític" per "eliminar els que sap que el trauran del poder a les eleccions del 2025".