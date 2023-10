"El costum d'escopir a prop d'esglésies o monestirs és una antiga tradició jueva" , va escriure dilluns l'activista d'extrema dreta Elisha Yered en resposta a un vídeo de jueus ortodoxos escopint pelegrins cristians.

L'exportaveu del parlamentari Limor Son Har-Melech, del partit d'extrema dreta Otzma Yehudit, va dir que fins i tot hi ha una benedicció que se suposa que els jueus han de dir en veure una església catòlica: “Beneït el que té paciència amb aquells que violen la seva voluntat”, que Yered va descriure com una “benedicció que lloa Déu per no castigar immediatament els adoradors d'ídols per les seves males accions”.

L'activista d'extrema dreta, que ha causat gran polèmica a Israel per les seves declaracions , va continuar afirmant: “Potser sota la influència de la cultura occidental hem oblidat què és el cristianisme, però crec que els milions de jueus que van experimentar les Croades, la Inquisició [espanyola], els libels de sang i els pogroms massius mai ho oblidaran".

Yered va ser criticat a l'agost després de ser arrestat en relació amb la mort d'un palestí de 19 anys durant disturbis al llogaret de Burka.

Durant els darrers mesos, han tingut lloc una sèrie d'incidents anticristians a Israel, com un incident notable que va involucrar el vicealcalde Arieh King dirigint un grup de jueus devots al Mur Occidental, cantant “Missioners, tornin a casa” mentre els cristians evangèlics intentaven celebrar Pentecosta i pregar per la pau a Jerusalem.

Al novembre, un soldat de les FDI va escopir l'arquebisbe armeni i altres cristians durant una processó a la Ciutat Vella. Al desembre, el centre comunitari maronita de Ma'alot-Tarshiha va patir vandalisme i els culpables encara no han estat identificats, entre altres incidents.