El president d'Ucraïna. Foto: Europa Press

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski , ha advocat en arribar a la reunió de la Comunitat Política Europea (CPE) a Granada per treballar per "salvar la unitat a Europa" i confia a aconseguir el suport dels seus aliats perquè Ucraïna pugui tenir un "escut" defensiu de cara a l'arribada de l'hivern, davant el temor que es puguin intensificar els atacs sobre infraestructures crítiques.

Per al mandatari, la unitat és "el principal repte" a curt termini, en un context en què Rússia estaria intensificant la campanya de "desinformació". El president d'Ucraïna coincideix precisament en aquest fòrum amb alguns líders que han començat a matisar el nivell de suport, com el polonès Mateusz Morawiecki.

Pel que fa a la possibilitat que aquest potencial esgotament arribi també a Washington, Zelenski ha recordat la seva recent reunió amb el president dels Estats Units, Joe Biden, i ha emfatitzat que aquest li va reiterar el suport "al cent per cent". També ha explicat que va rebre missatges de suport de líders al Congrés tant demòcrates com republicans.

Zelenski ha admès, no obstant, que puguin sorgir "diferents veus", especialment de cara a un període electoral que anticipa "difícil", en al·lusió a la campanya ja a les planes per a les presidencials i les legislatives del novembre del 2024 als Estats Units.

El president ucraïnès no ha confirmat aquest dijous 5 d'octubre fins al matí la seva assistència a la reunió de Granada, on té previst mantenir una reunió bilateral amb el president del Govern, Pedro Sánchez , tal com ha anunciat aquest últim en arribar al Palau de Congressos.