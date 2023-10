Central nuclear de Fukushima @ep

El Japó va començar aquest dijous a abocar la segona ronda d'aigua tractada de la planta nuclear de Fukushima, que va patir greus danys després del devastador terratrèmol i consegüent tsunami registrat el 2011, i alliberarà aproximadament 7.800 tones de líquid en un termini de 17 dies.

La companyia Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha iniciat l'alliberament d'aigües cap a les 10.20 hores (hora local), setmanes després que s'acabés la primera ronda d'abocament, les inspeccions de les quals han determinat que no hi ha cap raó per alterar els procediments establerts.

Els seguiments de TEPCO i el Govern nacional no han trobat anomalies després de l'alliberament, ni a la concentració del material radioactiu triti o als peixos recol·lectats al voltant de la zona.

La primera ronda es va iniciar el 24 d'agost i es va completar l'11 de setembre i es va iniciar malgrat l'oposició dels pescadors locals i la forta oposició de països veïns, com la Xina. Es van alliberar també 7.788 tones que es trobaven emmagatzemades en deu tancs a les instal·lacions de la planta.

El Govern nipó va insistir moltes vegades que l'alliberament d'aquestes aigües és segur i es fa d'acord amb els estàndards internacionals, alhora que reitera la necessitat d'augmentar la capacitat d'emmagatzematge dels tancs de la planta.