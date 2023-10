Pedro Sánchez amb Volodimir Zelenski @PedroSanchez a X

El president d' Ucraïna , Volodimir Zelenski , ha advertit que una "congelació" del conflicte desfermat després de l'agressió russa pot servir Rússia per recuperar el seu arsenal militar i llançar nous atacs contra altres països, per la qual cosa ha trucat als socis de la Comunitat Política Europea (CPE) a mantenir-se units, augmentar la pressió amb sancions i seguir enviat armes per culminar la "derrota" sobre el terreny.



Zelenski, que ha intervingut en l'arrencada de la sessió plenària de la cimera de Granada, ha assumit com a "normal" que hi pugui haver diferents opinions sobre el context actual , però ha incidit en els valors comuns: "Tots nosaltres som Europa".



"Si el que volem és que cap ciutat d'Europa visqui el que està passant a Khàrkiv (...), hem de seguir units", ha dit Zelenski, que aquesta setmana va visitar precisament aquesta zona de l'est d'Ucraïna, situada "a menys de tres minuts de temps de vol d'un míssil S300" llançat des de Rússia.



Khàrkiv i els seus ciutadans estan "ferits" però "vius", ha afegit, en un discurs en què ha recordat els centenars de nens que es veuen obligats a fer classe sota terra davant el risc que representa acudir als seus centres habituals. " Hi ha prou estacions de metro a Europa per protegir els nens?" , ha posat davant els presents.



El mandatari ucraïnès ha compartit amb els seus socis informacions d'Intel·ligència que apuntarien a un possible interès de Rússia per "congelar" el conflicte, ho suposaria "un nou moment clau" ja que permetria a les autoritats russes recuperar la capacitat militar perduda i acumular "prou força" per agredir altres països amb la seva "ànsia imperialista" el 2028.



En aquest sentit, ha assenyalat que Rússia ja ha buscat aquesta congelació de conflictes en altres contextos previs, entre els quals hi ha inclòs conflictes a Moldàvia i Geòrgia. "Es necessita un senyal clar que Rússia no té cap oportunitat", ha emfatitzat.



Per Zelenski, l'amenaça russa només pot quedar "neutralitzada" si hi ha "derrota", ia Ucraïna hi ha ara una "oportunitat" d'aconseguir-la . El mandatari ucraïnès vol sancions perquè el president rus, Vladímir Putin, no pugui continuar "propagant el caos", però també armes, inclosos míssils de llarg abast.



"Cada dron que aconseguim enderrocar, cada tanc que aconseguim destruir (...) no atacarà cap altre país europeu", ha assenyalat.

PEDRO SÁNCHEZ OFEREIX EL SUPORT D'ESPANYA

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , ha ofert al president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, nous sistemes antiaeris i antidrone així com nous equips de desminat durant la trobada que han mantingut als marges de la cimera de la Comunitat Política Europea (CPE ) .

Sánchez ha assegurat al mandatari ucraïnès que "Espanya seguirà recolzant les capacitats ucraïneses per defensar les seves ciutats, infraestructures energètiques i ports" , han informat fonts governamentals.

En aquest sentit, el president del Govern li ha ofert "nous sistemes antiaeris i antidrone" així com la formació especialitzada en aquests militars ucraïnesos, a més de nous equips desminat, han precisat les fonts.

En concret, Espanya subministrarà a Ucraïna quatre llançadors més de míssils Hawk perquè pugui fer front a eventuals bombardejos per part de Rússia d'"objectius civils, infraestructures crítiques i defensar el nou corredor per a l'exportació de gra", han puntualitzat posteriorment des de Moncloa.

Dilluns passat, durant la visita a Kíev per assistir a la reunió de ministres d'Exteriors de la UE, el titular d'aquesta cartera, José Manuel Albares, va anunciar que Espanya contribuiria amb 1,5 milions d'euros al desminat d'Ucraïna.

"Hem discutit el nou paquet d'ajuda militar que inclou capacitats de defensa aèria addicionals, artilleria i sistemes antidrone" , ha indicat Zelenski en un missatge al seu compte de X, antic Twitter.