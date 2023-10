El primer ministre d'Irlanda, Leo Varakdar @Govern d'Irlanda

El primer ministre d' Irlanda ha dit que el preocupa que el Regne Unit es “desconnecti del món” i ha acusat el país veí de tancar-se en si mateix en abandonar la UE, retallar l'ajuda internacional i ara considerar abandonar un tractat de drets humans.

En declaracions abans d'una reunió bilateral amb Rishi Sunak a la ciutat espanyola de Granada, Leo Varakdar va dir que amb prou feines podia reconèixer el país, segons recull The Guardian .

Quan se li va preguntar si estava preocupat per les amenaces fetes pel Regne Unit d'abandonar la convenció europea de drets humans, va respondre: "Per ser honest, ho estic" .

"La Gran Bretanya i el Regne Unit que estimo i admiro són el país de la Carta Magna, el país que va fundar la democràcia parlamentària i el país que va ajudar a redactar la convenció europea sobre drets humans!", va dir Varadkar.

“Em molesta veure que el Regne Unit es retira del món, ja sigui reduint el pressupost per a ajuda internacional, abandonant la Unió Europea i ara fins i tot parlant de retirar-se de la convenció europea de drets humans. Aquesta no és la Gran Bretanya que conec”, va dir.

Els dos primers ministres es troben entre els 47 líders europeus reunits per a la tercera cimera de la Comunitat Política Europea, una nova plataforma creada arran de la guerra a Ucraïna per intentar forjar vincles més forts entre els països de tot el continent.

SUNAK I MELONI CREEN UN CLUB EN CONTRA DE LA IMMIGRACIÓ

Els primers ministres del Regne Unit, Rishi Sunak , i d'Itàlia, Giorgia Meloni , lideraran a Granada una reunió de diversos països per tractar als marges de la cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) el tema de la migració i el crim organitzat .

Sunak, que igual que Meloni ha advocat per un enduriment de la política migratòria , ha defensat de cara a aquesta cita, convocada per sorpresa i fora d'agenda, que la situació actual és "immoral i insostenible". "No podem permetre que les bandes criminals decideixin qui arriben a les costes d'Europa", ha proclamat el premier britànic abans d'arribar a la cimera del CPE, segons un comunicat del Govern.

En aquest sentit, ha assenyalat que la lluita contra la "migració il·legal", igual que pot ser la resposta a l'"amenaça" russa, s'ha de fer amb "unitat" , ja que es tracta de temes que "transcendeixen les fronteres nacionals i requereixen solucions d'abast europeu”. Sunak té previst anunciar nous acords amb Bèlgica, Bulgària i Sèrbia.