Exèrcit sirià @ep

Més de 60 militars sirians van morir i prop de 120 van resultar ferits en un atac executat aquest dijous amb drones contra una acadèmia militar a la ciutat siriana de Homs, segons va indicar l'Observatori Sirià per als Drets Humans.

L'organisme, amb seu a Londres i informants al país àrab, ha assenyalat que l'atac s'ha perpetrat durant una cerimònia de graduació en què hi havia el ministre de Defensa, Ali Mahmud Abbas, extrem que no ha estat confirmat per les autoritats sirianes.

Així, ha assenyalat que entre les víctimes mortals per la forta explosió hi ha almenys nou civils i ha matisat que entre els ferits hi ha desenes en estat crític. Tots ells han estat traslladats a l'Hospital Militar d'Homs, l'Hospital Al Basel, l'Hospital Al-Nahda i l'Al-Ahlia.

Per part seva, les forces armades sirianes han confirmat que l'atac ha causat "diversos màrtirs" i "desenes de ferits", sense que a hores d'ara hi hagi cap reclamació de l'autoria, segons un comunicat publicat pel Ministeri d'Interior sirià a través del seu compte de Facebook.

Així, van especificar que les instal·lacions van ser atacades amb un dron i van denunciar que aquest "covard acte terrorista sense precedents" va deixar diversos civils ferits en estat crític", per la qual cosa no es descarta que el registre de morts augmenti".