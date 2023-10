L'alcalde de la ciutat nord-americana de Nova York, Eric Adams, ha reafirmat aquest divendres que "no hi ha espai" per a més migrants a la ciutat durant el seu viatge a Mèxic, on ha destacat que 800.000 migrants procedents de Puebla resideixen a la localitat.

New York - UNSPLASH

El polític demòcrata, un dels membres del partit més crític amb el flux migratori procedent del sud, ha condemnat les polítiques del president, Joe Biden, i ha alertat que les ciutats estan “sobrepassades”.

Així s'ha expressat durant un viatge a Mèxic en què ha ressaltat quin objectiu és "parlar directament a la població dels països que migren". "No hi ha espai a Nova York", ha ressaltat. "Els nostres cors són inesgotables, però no els nostres recursos", ha dit.

En aquest sentit, ha lamentat que les autoritats locals s'enfronten a un dur desafiament a l'hora de donar recer a més de 110.000 migrants que han arribat a Nova York des de la primavera del 2022, un augment que ha contribuït a fer retallades als pressupostos municipals. Unes 60.000 persones continuen allotjades a la ciutat.

Adams, que en el passat ha estat objecte de crítiques per les seves controvertides declaracions, va arribar a Ciutat de Mèxic dimecres. "Faré tot el que estigui a la meva mà per enviar un missatge a tots els països perquè entenguin que tenim una obligació conjunta", ha matisat.

Alhora, ha destacat que la ciutat està travessant "moments extremadament difícils" que seran "dolorosos" tant per als novaiorquesos com per als migrants.

"Mereixen un ambient més digne que el que els podem oferir a causa de la magnitud d'aquest problema i els costos associats a ell", ha afirmat. El 4 d'octubre, l'alcalde de Nova York va iniciar una gira per diversos països llatinoamericans per dissuadir els residents de migrar als Estats Units. Després de Mèxic té previst visitar l'Equador i Colòmbia per reunir-se amb les autoritats i abordar la crisi migratòria.