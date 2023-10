Les imatges impactants que circulen a les xarxes socials subratllen la necessitat d'un enfocament curós i equitatiu en abordar aquesta situació delicada. EP

Una pluja de coets va impactar al sud i al centre d'Israel dissabte al matí, mentre terroristes de Hamàs es van infiltrar al país i van prendre el control de pobles del sud d'Israel.

El primer ministre Benjamin Netanyahu va declarar que Israel està en guerra: "Des d'aquest matí, l'Estat d'Israel està en guerra", va anunciar poc després que les Forces de Defensa d'Israel (IDF) declaressin "Operació Espases de Ferro".

Fins a la tarda, almenys 100 persones havien estat anunciades com a mortes i més de 900 ferides, segons Magen David Adom i el Ministeri de Salut. Entre les víctimes hi ha Ofir Liebstein, cap del Consell Regional de Xaar Hanegev, que va morir en un enfrontament amb terroristes mentre defensava el seu assentament. El subdirector del consell, Yossi Keren, està ocupant temporalment el seu lloc.

Es van llançar més de 2.000 coets, segons la IDF. Les sirenes van sonar a Jerusalem, Tel Aviv i el sud d'Israel moltes vegades. A Ashkelon es va reportar un impacte directe en un edifici, mentre que dotzenes de vehicles també es van incendiar a la ciutat.

A Ramla, personal de bombers i rescat d'Israel va rescatar quatre civils atrapats sota un edifici danyat. Es van obrir refugis a tot el país i moltes parts d'Ashkelon i els seus voltants van quedar sense electricitat.

Les autoritats van instar la població a romandre en àrees protegides i evitar acostar-se a les escenes dels atacs ia no tocar restes de coets que puguin contenir explosius o altres perills.

"L'ESTAT D'ISRAEL GUANYARÀ AQUESTA GUERRA"



"Aquest matí, Hamàs va cometre un greu error al llançar una guerra contra l'Estat d'Israel", va declarar el ministre de Defensa Yoav Gallant. Desenes d'avions de combat i altres aeronaus de les Forces de Defensa d'Israel (IDF) van atacar 17 instal·lacions militars i quatre seus operatives de l'organització terrorista de Hamàs a tota la Franja de Gaza, va informar la IDF.

Gallant va aprovar la mobilització de soldats de reserva segons el que requereix la IDF i va anunciar una "situació especial de seguretat" a la rereguarda d'Israel, en un radi de 0-80 km de la Franja de Gaza. Aquesta mesura permet a la IDF proporcionar instruccions de seguretat als civils en llocs propers rellevants.

A més dels coets, es va informar que Hamàs es va infiltrar al país, fins i tot en una base de la IDF al districte sud d'Israel, segons una font de seguretat israeliana no identificada. Es va perdre el contacte amb els soldats a la base.

Terroristes de Hamàs van ingressar a diversos pobles israelians, on es van produir enfrontaments armats. Hi va haver un tiroteig a la comissaria de Sderot i almenys en un kibbutz del sud de Gaza.

Un resident del quibuts Nirim a la frontera de Gaza va dir: "Els terroristes estan passant pel quibuts. Van intentar entrar a casa meva. Segueixen intentant entrar a les cases".

Es va informar que els terroristes també s'havien infiltrat a la ciutat d'Ofakim, on es van sentir intercanvis de trets. Al migdia, alguns dels terroristes havien tornat a la Franja de Gaza.

N12 va informar que Hamàs havia capturat vehicles israelians i els havia portat de tornada a Gaza. A més, Hamàs va afirmar haver segrestat cinc soldats de la IDF, però la IDF encara no havia confirmat l'informe. Els mitjans israelians van informar que Hamàs tenia 33 presoners de guerra, incloent civils i soldats de la IDF, que estaven sent retinguts com a ostatges.

RESPOSTA OFICIAL



Els funcionaris israelians van celebrar una reunió de seguretat a la tarda i van actualitzar el públic sobre els plans militars d'Israel.

"El nostre primer objectiu és netejar el territori de les forces enemigues que han ingressat i restaurar la seguretat i la calma als assentaments que han estat atacats", va dir Netanyahu. "El segon objectiu, al mateix temps, és fer pagar un alt preu a l'enemic, fins i tot a la Franja de Gaza. El tercer objectiu és fortificar altres àrees perquè ningú s'uneixi equivocadament a aquesta guerra".

BUSCANT ATENCIÓ MÈDICA



Centenars d'israelians van buscar atenció mèdica a hospitals de tot el país. Magen David Adom (MDA) va informar que havia tractat centenars de persones a tot el país, incloent-hi molts en condició crítica. A més, els equips de MDA van fer atenció a víctimes d'ansietat i altres lesions menors resultants de caigudes en el camí cap als refugis.

Diversos hospitals, incloent-hi el Centre Mèdic Soroka, el Centre Mèdic Kaplan, l'Hospital Asaf Harofeh, l'Hospital Samson Assuta Ashdod, el Centre Mèdic Hadassah i el Centre Mèdic Barzilai, van rebre els ferits. Soroka va informar que havia tractat gairebé 300 persones, incloent-ne 60 en condició greu.

SEGRESTS

Enmig del recrudiment de les tensions a la regió, s'han reportat múltiples segrestos de ciutadans israelians, cosa que ha generat una preocupació creixent i la difusió d'imatges impactants a les xarxes socials.

Aquestes imatges han donat lloc a un debat intens sobre la situació dels civils a banda i banda del conflicte, ressaltant la importància d'un enfocament acurat i neutral en presentar aquesta informació. És fonamental recordar que el conflicte en curs ha portat a accions controvertides per part de les dues parts, incloent-hi atacs militars i episodis de violència. Això subratlla encara més la complexitat de trobar una solució equitativa enmig daquesta situació.

RESPOSTA HUMANITÀRIA I REACCIONS POLÍTIQUES



Mentre la guerra continuava, funcionaris israelians de tot l'espectre polític es van manifestar.

"L'Estat d'Israel enfronta una hora difícil", va dir el president Isaac Herzog. "Estic al costat de les IDF, els seus comandants, soldats i totes les forces de seguretat i rescat. Vull enviar paraules d'ànim i força a tots els residents d'Israel que estan baix atac".

El líder del Partit d'Unitat Nacional, Benny Gantz, va afirmar: "Hamas va cometre un greu error i sofrirà les conseqüències. Tots els ciutadans d'Israel estan darrere de les IDF i les forces de seguretat, i el govern té un suport total per a exigir un alt preu per qualsevol acció decidida i responsable".

El líder del Partit Laborista, Merav Michaeli, va escriure en X: "Avui és el Yom Kippur de Netanyahu, un fracàs terrible i vergonyós, i un matí difícil. Per a començar el dissabte i el matí de la festa, els nens corren al passadís amb informes terribles sobre el que està succeint en els assentaments del sud".

El líder de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, va afirmar: "La nostra força és la nostra unitat. Cinquanta anys després de la Guerra de Yom Kippur, una vegada més ens trobem en una guerra per la llar contra l'enemic. El govern israelià ha d'exigir un alt preu a Hamas".

Els líders de les protestes també van reaccionar, cancel·lant la manifestació de la tarda a Tel Aviv. "Fem costat a les IDF i les forces de seguretat que compleixen amb els seus deures en aquest moment difícil i esperem la restauració de la calma i la seguretat", va dir la Força Kaplan. Brothers in Arms i Fòrum 555 també van cridar els seus seguidors a fer costat a les IDF i lluitar per la seguretat d'Israel. "Fem un anomenat a tots els que han de defensar a Israel a fer-ho sense dubtar i immediatament", va dir Brothers in Arms en un comunicat.

Mentrestant, el Ministeri de Salut a Gaza va informar que el nombre de morts a causa de la contínua i brutal agressió israeliana en la Franja de Gaza ha augmentat a 198, amb 1,610 persones ferides des de primerenc en el matí.

Es va informar que un avió de combat israelià va atacar un edifici residencial prop del campament de refugiats d'Al-Shati en l'oest de Gaza City amb un míssil, la qual cosa va resultar en la lesió d'almenys sis civils i danys greus en l'estructura objectiu i les cases pròximes. A més, sis coets israelians van impactar en la zona de Ansar a l'oest de Gaza City, destruint per complet el lloc i causant danys en edificis residencials pròxims.

Les forces d'ocupació israelianes van disparar dotzenes de coets atordidors en terres agrícoles en les àrees frontereres a l'est i nord de Gaza, causant danys en cases pròximes.

RESPOSTA INTERNACIONAL

Líders internacionals van condemnar enèrgicament l'escalada de violència i van cridar a la contenció. El secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, va prometre suport a Israel i consultes amb aliats i socis que busquen la pau i s'oposen al terrorisme.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va recolzar el dret d'Israel a defensar-se i va advertir a altres parts hostils.

DRETS HUMANS

L'ONU va expressar la seva profunda preocupació per la pèrdua de vides civils i va cridar a tots els esforços diplomàtics per a evitar una conflagració més àmplia. Es va emfatitzar la importància de respectar els drets humans i les normes internacionals enmig de la crisi.

La situació a Israel i Gaza continua sent fluida i altament volàtil, i la comunitat internacional continua observant i cridant a un cessament de la violència i a la cerca d'una solució equitativa enmig d'aquesta situació complexa. L'escalada de violència al mig Orient és motiu de gran preocupació i requereix una resposta urgent i coordinada per a evitar un major vessament de sang i sofriment.