En una escalada de violència sense precedents, Israel i el grup militant palestí Hamàs estan sumits en una guerra que ja ha deixat un saldo devastador de més de 1.000 morts i més de 3.000 ferits a banda i banda. El conflicte es va desencadenar després d'un inesperat atac de Hamàs i una resposta enèrgica per part d'Israel.

Els números de la tragèdia són aclaparadors: més de 700 israelians han perdut la vida, incloent-hi 44 soldats, i més de 2,000 van resultar ferits. Per part seva, l'Autoritat Palestina informa que almenys 370 palestins, incloent 20 nens, han mort, i 2,200 han resultat ferits a causa dels atacs aeris a Gaza. A més, set persones van morir a Cisjordània per trets de l'exèrcit israelià.

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha declarat que el país es troba en estat de guerra i ha promès que els seus enemics pagaran un preu alt per les seves accions. Mentrestant, els líders de Hamàs han afirmat estar llestos per a una escalada encara més gran.

Les forces israelianes continuen combatent els combatents de Hamàs als carrers del sud d'Israel i han llançat atacs que han reduït a enderrocs edificis a Gaza. A més, Israel ha confirmat que més de 100 persones, incloent soldats i civils, estan sent preses com a ostatges per part de Hamàs.

Aquest conflicte ha tingut conseqüències regionals preocupants. Al nord d'Israel, es va produir un breu intercanvi d'atacs amb el grup militant libanès Hezbollah, fet que augmenta el temor a un conflicte més ampli a la regió. A més, a Egipte, un policia va matar a trets dos turistes israelians i un egipci en un lloc turístic a Alexandria.

La comunitat internacional ha expressat la seva preocupació profunda per aquesta escalada de violència. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà per discutir la situació després que el secretari general, António Guterres, fes una crida a "tots els esforços diplomàtics per evitar una conflagració més àmplia."

Estats Units ha condemnat enèrgicament els atacs de Hamàs contra Israel, amb el president Joe Biden afirmant que "Estats Units està amb Israel." Biden ha anunciat l'enviament d'ajuda addicional a les Forces de Defensa d'Israel i ha condemnat els atacs com a "horribles" i un "assalt espantós."

L'ambaixador israelià als Estats Units, Michael Herzog, ha suggerit que l'Iran podria estar involucrat en l'atac de Hamàs, a causa de l'estreta relació entre Hamàs i l'Iran. Herzog ha advertit que Israel prendrà represàlies contra qualsevol atac. El president de l'Iran, Ebrahim Raisi, ha declarat que el país recolza el dret d'autodefensa dels palestins i acusa Israel de posar en perill la seguretat de la regió.

Aquest conflicte també ha afectat ciutadans d'altres països, amb informes de ciutadans mexicans i francesos sent presos com a ostatges per Hamàs a Gaza.

A mesura que la violència i la destrucció continuen a Israel i Gaza, la comunitat internacional busca desesperadament una solució diplomàtica per posar fi a aquesta escalada mortal que amenaça de desencadenar una crisi regional de proporcions devastadores.