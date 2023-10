Militars de l'Exèrcit israelià @ep

El ministre de Defensa d' Israel , Yoav Gallant, ha confirmat que Israel està imposant un “setge complet” a Gaza . "No hi ha electricitat, no hi ha menjar, no hi ha aigua, no hi ha combustible", va afirmar.

"Estem lluitant contra els bàrbars i respondrem en conseqüència", ha sentenciat el titular de Defensa.

Israel ha reprès el control de totes les comunitats al voltant de Gaza i no hi ha combats en curs entre les forces israelianes i els militants de Hamàs dins d'Israel, ha explicat l'exèrcit israelià dilluns, després dels continus atacs dels dos costats.

L'anunci del portaveu de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), l'almirall Daniel Hagari, es va produir més de 48 hores després que Hamàs llancés un assalt sorpresa amb milers de coets i enviés combatents armats a Israel.

Israel va declarar formalment diumenge la guerra al grup militant islamista Hamàs després que els seus combatents llancessin un atac sense precedents que fins ara ha matat més de 700 persones a Israel . Almenys 2.506 persones van resultar ferides, va dir el Ministeri de Salut israelià.

Els avions israelians van continuar bombardejant l'enclavament palestí de Gaza dilluns quan la guerra va entrar el tercer dia. Els atacs israelians a Gaza han matat almenys 493 persones, incloses desenes de nens, i han deixat 2.651 ferits , segons el Ministeri de Salut palestí.