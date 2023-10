Els dos espanyols que s'han vist afectats per l'atac a gran escala llançat dissabte pel moviment islamista Hamàs contra Israel han estat identificats com un jove basc que vivia en un kibbutz proper a la Franja de Gaza i una jove andalusa amb doble nacionalitat que es trobava realitzant el servei militar, segons ha avançat 'El Confidencial' i han confirmat fonts coneixedores.

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares @ep

El ministre d'Afers Estrangers en funcions, José Manuel Albares , ha estat qui ha informat aquest dilluns que hi havia dos espanyols afectats, però no ha volgut entrar en detalls sobre si aquests figuren entre els morts o ferits a l'atac o per contra estarien entre els més d?un centenar de segrestats pels milicians.

Albares ha eludit oferir més detalls per "motius de seguretat" i també per "respecte" als seus familiars ia ells mateixos . "Ho estem seguint molt de prop, tenim les seves identitats, estem en contacte tant amb les autoritats com amb les famílies", ha acotat.

En concret, es tractaria d'Iván Illarramendi Saizar, nascut fa 46 anys a Zarautz (Guipúscoa) i que viu al quibuts Kissufim, pròxim a la Franja de Gaza, amb la seva dona, i de Maya Villalobo Sinvany, de 19 anys pare resideix a Sevilla. En el cas de la jove, amb doble nacionalitat, era a Israel per realitzar el servei militar i es trobava en un lloc de l'Exèrcit a Nahal Oz, també a prop de Gaza.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat aquest dilluns que les localitats properes a la Franja de Gaza estan "sota el seu control" després de l'operació llançada per Hamàs, que ja deixa més de 700 israelians morts i se'n creu més d'un centenar de segrestats, però ha alertat de la possible presència de terroristes als voltants.

En xarxes socials s'han publicat diversos vídeos tant de Kissufim, on es poden veure milicians armats fent trets, així com de la base de Nahal Oz, que els assaltants van aconseguir prendre durant l'atac.

Fonts diplomàtiques han xifrat en uns 10.000 els espanyols que es troben a Israel i als Territoris Palestins, una bona part dels quals són persones amb doble nacionalitat.

RECOMANACIONS PER A ESPANYOLS

D'altra banda, Exteriors ha actualitzat les recomanacions de viatge a Israel, advertint que "mentre persisteixi la situació actual i davant el potencial ràpid deteriorament" es recomana incrementar les precaucions i seguir les instruccions de les autoritats locals, "evitant qualsevol desplaçament que no sigui absolutament necessari, i que romanguin a l'interior dels seus habitatges o allotjaments i prop dels refugis designats a la seva zona".

Així mateix, el departament que dirigeix Albares desaconsella viatjar a Israel "davant els riscos existents i la possibilitat de cancel·lació de vols" i recomana als que ja es trobin allà que contactin amb les companyies aèries o les agències de viatge abans de desplaçar-se a l'aeroport de Ben Gurion.

Fins al mateix s'han trasllat durant el cap de setmana personal tant de l'Ambaixada espanyola a Tel Aviv com del Consolat General a Jerusalem per atendre els espanyols que ho requereixin. Així mateix, l'Ambaixada i el Consolat han disposat sengles telèfons d'emergència: +972 505772641 i +972 599276538