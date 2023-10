Edifici abans de caure el míssil - TELEGRAM

Els bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza, en resposta a la incursió de Hamàs que ha deixat 900 morts en territori israelià, s'estan intensificant les últimes hores. El ministre de Defensa d' Israel , Yoav Gallant, ha confirmat que el seu país està imposant un “setge complet” a Gaza . "No hi ha electricitat, no hi ha menjar, no hi ha aigua, no hi ha combustible", va afirmar aquest dilluns en una roda de premsa.

De moment, 660 persones han mort a la Franja, segons confirmen les autoritats del lloc. Però la xifra podria augmentar exponencialment pels bombardejos i el setge sobre el territori palestí, que ha deixat els ciutadans sense subministraments bàsics.

A les xarxes circulen molts vídeos dels bombardejos sobre Gaza. Un sorprèn especialment per captar el moment exacte en què un míssil d'Israel impacta sobre un edifici:

El primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu , ha assegurat que Israel "només ha iniciat" una ferotge ofensiva a la Franja de Gaza en resposta a un atac sense precedents de Hamàs.