Bombardeig sobre Gaza aquest diumenge - EP

Un dels punts més importants de l'agenda de Joe Biden per aconseguir un triomf en la política exterior nord-americana durant el seu mandat ha estat l'acostament de diversos països àrabs amb Israel , resolent la tensió geopolítica a l'Orient Mitjà , que ja dura massa dècades. Els elegits per encaminar aquesta reconciliació van ser l'Aràbia Saudita, i després el Marroc, dos països que lideren l'Islam sunnita i que, per tant, podien trobar certa sintonia amb Israel en combatre contra una Palestina que, encara que sigui de majoria sunita, és principalment recolzada per els països on els xiïtes tenen el poder, com el Líban - controlat per l'organització paramiliar Hezbol·là - o l'Iran . L'enfortiment de les relacions entre els mons jueus i àrab estava anant per bon camí, fins ara, on un nou enfrontament podria fer saltar pels aires els esforços realitzats durant els darrers anys. I molts ara es pregunten: era aquesta la intenció de Hamàs o fins i tot l'Iran, que ja ha estat assenyalada com un dels actors que han donat llum verda a l'atac més gran contra Israel en dècades?

Per entendre per què aquest atac podria beneficiar l'organització terrorista Hamàs, o l'Iran, cal entendre la lluita interna entre els països musulmans, dividits en dos grans grups religiosos: els xiïtes, que són majoria a països com Iran, Iraq, Bahrain, Azerbaidjan i Líban, i els sunites, el grup musulmà majoritari que controla el Marroc, Afganistan, Pakistan, Jordània, Kuwait. Emirats Àrabs Units, Egipte, Tunísia, Qatar, Líbia, Turquia, Síria i la pròpia Palestina. Xiïtes i sunites estan enfrontats des de l'any 632, quan va morir Mahoma i va començar una pugna per qui hauria d'alliberar els musulmans.

Distribució dels musulmans sunnites (verd clar) i xiïtes (verd fosc) al planeta

Tot i aquestes divisions, hi ha un odi històric que ha cohesionat el món musulmà: el ressentiment als jueus i, sobretot, a l'Estat d'Israel, que des de la seva creació ha estat vist com una incursió d'una altra religió a la Terra Santa dels musulmans. Mai el poble musulmà ha estat tan unit com quan el 1948 es va crear l'Estat d'Israel i van enviar tropes egípcies, iraquianes, libaneses, sirianes i cisjordanes, recolzades per voluntaris libis, saudites i iemenites, a recuperar la terra que ells consideraven robada.

Amb una immensa coalició de països musulmans buscant la seva extinció, Israel, juntament amb els Estats Units, s'ha vist obligada a trobar aliats dins del món àrab que enforteixin la seva posició política a la regió, i ha estat un camí de dècades que culminaria a un pacte de pau entre l'Aràbia Saudita i Israel que, per primera vegada, deixava fora de la negociació la Franja de Gaza.

Aquest alineament d'Israel amb el líder absolut del món sunnita, Aràbia Saudita, ha provocat que Hamàs, que és de majoria sunnita, acabi sota el paraigua de països com l'Iran, on manen els xiïtes, trastocant completament la lògica del món musulmà. Aquest odi ancestral entre les dues doctrines s'ha vist interromput, com ja hem esmentat, per un enemic comú: el sionisme. Segons els informes d'intel·ligència nord-americans i britànics, l'Iran, en col·laboració amb l'organització Libanesa Hezbol·là, són els responsables de l'entrenament militar i del subministrament d'armes a Hamàs, per la qual l'organització palestina de majoria sunnita ha acabat íntimament lligada amb el front xiïta , i allunyada dels seus aliats naturals com Aràbia Saudita, que estaven fent 'manetes' amb el seu principal enemic.

Tot i això, Hamàs sabia que necessita el suport de tot el món àrab i musulmà per poder frenar l'ocupació israeliana, per la qual cosa ha decidit trencar aquest equilibri llançant l'atac més mortífer que ha rebut Israel en els últims 70 anys, segurament esperant rebre'n una resposta amb la mateixa contundència que espanti a tot el món musulmà i trenqui qualsevol tipus de pacte de pau entre Riad i Tel Aviv.

Ni els Governs d' Aràbia Saudita ni el Marroc - que ha estat un actor irrellevant al món musulmà sunnita fins als últims anys, on ha guanyat rellevància per la seva proximitat geogràfica amb Europa- es poden permetre recolzar Israel en un context on s'està massacrant musulmans a Gaza. Els possibles pactes amb l'Estat jueu són molt mal vistos per la població civil dels dos països, que no preveu lliurar la Terra Santa dels musulmans als seus enemics. En aquest sentit, la represàlia d'Israel contra Gaza -que actualment està assetjada, sense llum, aigua, electricitat i aliments- podria ser l'element que s'endugui les negociacions de pau , davant la impossibilitat dels líders saudites i marroquins de justificar un pacte amb aquells que maten els musulmans. Així, Hamàs podria tornar a recuperar el suport dels seus exaliats sunnites que l'havien abandonat abans i tornar a armar la coalició de tot el món musulmà contra Israel, cosa que dificultaria la supervivència de l'Estat jueu almenys, a llarg termini.

LES REACCIONS DEL MÓN MUSULMAN

De moment, la Lliga Àrab , l'organització supranacional que integra els 22 països de majoria àrab, tant sunnites com xiïtes - entre els quals hi ha Aràbia Saudita, Líban, Qatar, Emirats Àrabs, Marroc, Iraq, Egipte, Jordània o Síria - ha convocat una reunió d'urgència on "debatrà com cessar l'agressió contra el poble palestí a tots els territoris ocupats i demanarà protecció internacional contra aquesta contínua agressió i escalada", una declaració que deixa clara l'oposició de tot el bloc àrab contra la política de Israel, i la no condemna dels atacs llançats per Hamàs des de Palestina. El secretari general de la Lliga, Ahmed Abulgueit , actualment de visita oficial a Rússia, "manté contactes intensos amb els Estats àrabs sobre l'agressió israeliana a Gaza contra l'indefens poble palestí".

I queden els dos grans països musulmans però no àrabs, Turquia i l'Iran, que s'han expressat fins i tot de manera més contundent contra Tel Aviv. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmat aquest diumenge que " no es pot posposar més" la creació d'un Estat palestí independent amb Jerusalem com a capital i va assegurar que de la solució del conflicte entre Israel i Palestina depèn la pau en tot l'Orient Mitjà.

Recep Tayyip Erdogan @ep

Des de Turquia donen suport a una solució "de dos Estats" que no elimini l'existència d'Israel. "Una pau duradora a l'Orient Mitjà només és possible mitjançant una solució definitiva del conflicte palestinoisraelià. En aquest punt, com sempre hem afirmat, és extremadament important preservar la perspectiva de la solució de dos Estats", ha declarat Erdogan durant la inauguració de un temple de l'Església ortodoxa siríaca.

D'altra banda, l'Iran , que ha estat acusat per la intel·ligència nord-americana de dirigir els atacs de Hamàs a Israel durant els últims dies, s'ha dedicat a negar aquestes acusacions i prometre dures represàlies per a aquells que gosin atacar la capital, Teheran. El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Nasser Kanani, ha avisat en roda de premsa que el Govern respondrà a qualsevol moviment "estúpid" després dels "importants esdeveniments" dels darrers dies.

Ebrahim Raisi @ep



A més, el titular de la cartera d'Exteriors de l'Iran ha criticat que el "règim" dels Estats Units i països europeus hagin introduït a l'esfera internacional un discurs a favor d'Israel que implica "posar l'opressor en lloc de l'oprimit". Segons la seva opinió, els governs occidentals apliquen en el conflicte palestinoisraelià un doble raser.



Israel s'ha tornat a quedar sola al tauler polític de la regió , i dependrà d'aliats com Washington per frenar un possible atac d'una coalició àrab integrada per diversos països. Els Estats Units tenen el poder de frenar els saudites o els turcs, però depèn de com prem l'accelerador Tel Aviv. Si es consolida el setge a Gaza i per tant, les víctimes continuen augmentant exponencialment, el món musulmà podria començar a parlar de “genocidi”. Així, s'activaria un relat que acabaria tornant a incendiar l'Orient Mitjà fins a un punt on l'única solució sigui un conflicte armat a gran escala i entre diverses potències.