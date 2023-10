Soldats israelians. Foto: Europa Press

L' Exèrcit d'Israel ha confirmat aquest dimarts 10 d'octubre haver trobat els cossos de prop de 1.500 membres del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) als voltants de la frontera amb la Franja de Gaza , ja assegurada després de tres dies de combats després de l?ofensiva llançada dissabte pel grup islamista.

Fonts militars israelianes consultades per Europa Press han confirmat la troballa i han indicat que els cossos han estat localitzats en territori israelià. "Estem parlant de terroristes que van entrar a Israel", han manifestat, afegint que durant la darrera nit no s'han registrat més filtracions a través de la frontera amb l'enclavament palestí.

Per part seva, un portaveu de l'Exèrcit d'Israel ha ressaltat que la guerra ha entrat en "hores significatives" i ha confirmat que continuen els "bombardeigs massius" contra la Franja de Gaza, on estan sent llançats "cents de tones de bombes contra milers" d'objectius".

"L'Exèrcit ha atacat aquesta nit molts objectius al barri de Hafar Rimal, símbol de la Franja de Gaza. Després d'això, una altra onada d'atacs ha aconseguit centenars d'objectius a Jan Yunis, inclosa infraestructura d'intel·ligència, apartaments operatius, cases d'operatius d'organitzacions terroristes a la Franja i punts de reunió per a terroristes", ha detallat.

Alhora, ha especificat que els bombardejos de la Força Aèria s'han vist acompanyats d'atacs de l'Armada "a l'espai marítim". "Qualsevol que intenti sortir en embarcacions o anar a la costa és eliminat", ha dit, segons un comunicat publicat a la pàgina web de l'Exèrcit d'Israel.

"L'Exèrcit està establint una barrera de carros de combat, avions i vaixells per evitar qualsevol entrada i sortida de la Franja", ha emfatitzat, alhora que ha destacat que "les Forces de Defensa d'Israel (FDI) estan netejant la zona adjacent amb 35 batallons, quatre brigades que dirigeixen els diferents sectors propers a la Franja de Gaza".

El portaveu de l'Exèrcit israelià Richard Hecht ha suggerit a més a la població gazací que fugin cap a Egipte a través del pas de Rafah, després que el ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ordenés un "setge complet" de Gaza, de tal manera que el territori amb reba ni subministrament elèctric, ni combustible, ni menjar. "Estem lluitem amb animals humans i actuarem de la mateixa manera", va dir.

"Per aclarir. Se'm va preguntar sobre les sortides de Gaza i vaig dir que haurien de comprovar si és possible que Rafah està obert. No sé si encara està obert. Les FDI no estan a càrrec d'aquest pas", ha manifestat en un missatge al seu compte a la xarxa social X.

Les autoritats israelianes mantenen un bloqueig sobre la Franja des del 2007 (al qual se suma Egipte, que obre puntualment el pas de Rafah), any en què Hamàs va aconseguir el control de l'enclavament després d'una lluita amb Al-Fatah, la facció palestina que governa a Cisjordània, arran de les eleccions del 2006, en què el grup islamista va aconseguir la victòria als Territoris Palestins Ocupats.

Israel ha confirmat fins ara més de 900 morts i 2.700 ferits des de l'inici de l'ofensiva de Hamàs, llançada dissabte i recolzada per Jihad Islàmica, mentre que més de 680 palestins i 3.700 han resultat ferits a conseqüència dels bombardejos i atacs d'Israel contra la Franja, a la qual cosa se sumen més de 15 en operacions i enfrontaments amb les forces israelianes a Cisjordània.