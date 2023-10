Néta de la morta plorant a la televisió

Una néta "destrossada" ha explicat com la seva àvia israeliana va ser assassinada per un terrorista de Hamàs que va irrompre a casa seva i la va massacrar abans d'utilitzar el telèfon per fer fotografies i publicar-les al compte de Facebook de la víctima.

Mor Bayder va saber la tragèdia quan va entrar a Facebook i va veure l'horrible publicació ahir a les 7 am. Ha qualificat el vídeo com el "malson de la meva vida".

Al seu Facebook, Bayder va rendir un commovedor homenatge a la seva àvia i va detallar la manera aterridora en què va ser assassinada.

"El pilar de la meva vida, de la vida de la meva família. La meva àvia, resident del Kibbutz Nir Oz tota la seva vida, va ser [assassinada] ahir en un brutal assassinat comès per un terrorista a casa seva" , va escriure. "A les set del matí vaig veure el malson de la meva vida. Un terrorista va arribar a casa, la va matar, li va treure el telèfon, va filmar l'horror i el va publicar al seu mur de Facebook. Així ens vam assabentar" va afegir la néta.

L'assassinat és només una dels centenars de morts que han passat aquesta setmana després que els terroristes de Hamàs llancessin un atac sorpresa que fins ara ha matat més de 900 israelians.