Les autoritats d'Israel han titllat aquest dimarts la població palestina de la Franja de Gaza d'"animals humans" i han recalcat que "només hi haurà destrucció" després de l'ofensiva llançada dissabte pel Moviment de Resistència Islàmica: "Volíeu un infern i tindreu un infern" .



"El segrest, l'abús i l'assassinat de nens, dones i gent gran no és humà. No hi ha justificació. Hamàs s'ha convertit en Estat Islàmic i els residents de Gaza estan celebrant, en lloc d'estar consternats", ha dit el Coordinador d'Activitats Governamentals als Territoris, Ghasán Alian.



"Els animals humans han de ser tractats com a tals. Israel ha imposat un bloqueig total a Gaza. No hi haurà electricitat ni aigua, només destrucció. Volíeu un infern i tindreu un infern", ha assenyalat el cap de l'organisme, dependent del Ministeri de Defensa de Israel.



L'organisme es dedica a la coordinació d'assumptes civils entre el Govern d'Israel, l'Exèrcit, les organitzacions internacionals i l'Autoritat Palestina, alhora que és al capdavant de les polítiques israelianes a l'Àrea C de Cisjordània, sota control d'Israel.



El ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant , va ordenar dilluns que s'imposi un "setge complet" sobre la Franja de Gaza, de manera que el territori costaner controlat per Hamàs no rebi ni subministrament elèctric, ni combustible, ni menjar.



"Estem lluitem amb animals humans i actuarem de la mateixa manera", ha conclòs, fet que ha desencadenat una onada de crítiques per part d'organitzacions internacionals davant del que suposa una ordre per cometre crims de guerra a l'enclavament palestí.



Israel ha confirmat fins ara més de 900 morts i 2.700 ferits des de l'inici de l'ofensiva de Hamàs, llançada dissabte i recolzada per Jihad Islàmica, mentre que 765 palestins han mort i uns 4.000 han resultat ferits a conseqüència dels bombardejos i atacs de Israel contra la Franja, a la qual cosa se sumen més de 15 en operacions i enfrontaments amb les forces israelianes a Cisjordània.



D'altra banda, fonts militars israelianes consultades per Europa Press han confirmat la troballa de prop de 1.500 membres de Hamàs als voltants de la frontera amb la Franja de Gaza, ja assegurada després de tres dies de combats. "Estem parlant de terroristes que van entrar a Israel", han manifestat aquestes fonts, que han afegit que durant la darrera nit no s'han registrat més filtracions a través de la frontera amb l'enclavament palestí.