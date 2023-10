La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles , ha informat aquest dimarts que finalment són dos els avions militars que el seu departament ha enviat per evacuar uns 500 espanyols que romanen a Israel i l'estada dels quals seria de caràcter temporal, però han patit la suspensió dels vols comercials després de l'ofensiva llançada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

Així ho ha traslladat Robles davant els mitjans de comunicació, precisant que el Comandament d'Operacions s'ha engegat immediatament després que el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, s'hagi dirigit al departament que dirigeix.

Robles ha explicat que es tracta de dos Airbus A3300 i que el primer ja està de camí a Tel Aviv. Ha enlairat cap a les 15.30 hores (hora espanyola), amb una mica de retard fins que s'han aconseguit els permisos de sortida i aterratge corresponents. A més, sortirà un altre A330 cap a les 20.30 hores. En total, segons ha explicat Robles, les aeronaus completaran el viatge en unes set hores, més una hora perquè els espanyols embarquin.

La titular de Defensa en funcions ha indicat que l'Ambaixada d'Espanya a Israel xifra en uns 500 els espanyols que hi eren per raons de turisme o treball. Cada avió té capacitat per a 272 persones, sense comptar tripulació o metge, segons necessiten des de Defensa

Robles ha assegurat que "no està previst" que altres espanyols que són a Israel per motius diferents siguin evacuats. "No és una situació en què els ciutadans vulguin deixar Israel i això és un escenari que no s'està plantejant", ha afegit.