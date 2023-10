La Unió Europea ha assenyalat aquest dimarts que "algunes decisions" d'Israel per respondre a l'ofensiva llançada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) van contra el dret humanitari internacional, i per això ha demanat redoblar l'ajuda a la zona i que no bloquegi l'aliment, l'aigua i l'electricitat a la Franja, obri corredors humanitaris i permeti la sortida de civils.

Josep Borrell @ep

"Israel té dret a defensar-se, però l'ha d'exercir d'acord amb el dret humanitari internacional i algunes decisions van en contra del dret internacional" , ha assegurat l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, en declaracions des d'Oman on ha coordinat una reunió d'emergència per videoconferència per tractar la crisi al Pròxim Orient.

Tot i que Borrell no ha dubtat a titllar d'"atac bàrbar" les accions terroristes de Hamàs, que han deixat més de 900 morts i 2.700 ferits, ha insistit que tota defensa que exerceixi Israel ha de seguir el dret humanitari i "en alguns casos no passa així". El ministre de Defensa israelià ha ordenat aquest dilluns el "setge complet" sobre la Franja de Gaza perquè el territori controlat per Hamàs no rebi ni subministrament elèctric, ni combustible, ni menjar.

En aquest sentit, ha demanat augmentar l'ajuda humanitària "a les víctimes de la tragèdia" davant l'emergència a la zona i ha insistit en la posició de la UE d'exigir a Hamàs l'alliberament de les persones preses com a ostatges, de denunciar els atacs civils i de demanar respecte al dret humanitari.

"Això significa no bloquejar l'accés a aigua, electricitat i alimentació a la població civil a Gaza", ha especificat l'exministre espanyol en al·lusió a les represàlies israelianes contra l'enclavament. Tot seguit, ha insistit que les autoritats han de permetre la sortida de civils de la Franja i posar en marxa corredors perquè puguin operar els actors humanitaris.

Hi havia convidats a la reunió d'emergència el ministre d'Exteriors israelià, Eli Cohen, i el seu homòleg palestí, Riad al-Maliki, encara que finalment no hi han participat. "Lamentablement no s'ha pogut materialitzar", ha assenyalat Borrell sense entrar en més detalls. Des de l'oficina del ministre israelià ja havien avançat que aquest no és moment "d'equilibris ni de discussions teòriques" i van assegurar que el focus és "la guerra decisiva i intransigent contra el terrorisme palestí".

La resposta d'Israel a l'ofensiva sense precedents de Hamàs, llançada dissabte i recolzada per Jihad Islàmica, ha deixat 765 palestins morts i uns 4.000, principalment en bombardejos i atacs contra la Franja, i se'n sumen més de 15 en operacions i enfrontaments amb les forces israelianes a Cisjordània.

NO PARALITZAR AJUDES AMB EXCUSA DE REVISAR QUE NO VAN A MANS DE HAMÀ



A la taula dels Vint-i-set hi havia la qüestió dels fons de cooperació amb Palestina, després de la polèmica sorgida aquest dilluns per l'anunci del comissari de Veïnatge, Oliver Varhelyi, de suspendre el pagament de les ajudes a Palestina, un pas del qual s'ha fet desmarcat l'Executiu europeu que ha assegurat que no es bloqueja l'ajuda però si es farà una avaluació detallada dels 230 milions pendents de la partida de cooperació amb Palestina per garantir que no pararan a les mans de Hamàs.

Borrell ha confirmat que la UE mantindrà la cooperació amb l'Autoritat Palestina, seguint el criteri de la "immensa majoria" dels Estats membres , "tots menys dos o tres", que són Hongria, Àustria i la República Txeca. En aquesta línia, ha volgut fixar una "clara distinció" entre Hamàs, el poble palestí i l'Autoritat Palestina: "Considerem terroristes Hamàs però l'Autoritat Palestina és un soci".

Així doncs, el responsable d'Exteriors del bloc ha rebutjat el "càstig col·lectiu" que suposaria congelar fons de cooperació a Palestina. "Seria injust i improductiu. Aniria contra els nostres interessos i els interessos de la pau", ha conclòs.

Entenent que pot ser necessari revisar la destinació dels fons, Borrell ha estat contundent a l'hora d'assenyalar que això "no ha de ser una excusa per endarrerir l'aplicació dels fons de cooperació". Precisament Varhelyi ja va bloquejar en contra de l'opinió dels Vint-i-set la partida de cooperació del 2021 per a Palestina, més de 200 milions, al·legant que els llibres de text encoratjaven la violència contra Israel.

Després de deixar clar que no pensa que hi hagi finançament indirecte de la UE a l'activitat de Hamàs o altres grups terroristes a Palestina, ha assegurat que "algú haurà d'assumir responsabilitats polítiques" si es descobreix algun tipus de filtració des de les partides de la UE.