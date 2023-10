Nicolau Madur

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro , ha realitzat unes sorprenents declaracions que ja han fet la volta al món. Segons el mandatari veneçolà, que sembla que ha patit una seriosa confusió espaciotemporal, Jesucrist va ser crucificat per l'Imperi Espanyol.

"Jesucrist va ser el primer antiimperialista de la història moderna. Jesús va ser un jove palestí. Quan va ser crucificat per l'imperi espanyol i les oligarquies que dominaven la zona, va morir com un home palestí, va ressuscitar com un esperit palestí", ha dit Maduro.

El líder de Veneçuela ha llançat aquestes declaracions en referència al conflicte entre Israel i Palestina. Segons Maduro, Jesucrist era "palestí" perquè la seva terra natal era Betlem.

També ha afirmat que Jesucrist va ser el primer "antiimperialista", " un jove palestí que es va rebel·lar contra la dominació de l'imperi romà.