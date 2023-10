Zona residencial bombardejada a Gaza @ep

El nombre de palestins desplaçats a la Franja de Gaza a causa dels bombardejos d' Israel després de l'ofensiva llançada dissabte pel Moviment de Resistència Islàmica ( Hamas ) des de l'enclavament ha pujat prop de 200.000, segons ha informat les Nacions Unides.



La coordinadora humanitària de l'ONU per als Territoris Palestins Ocupats, Lynn Hastings, ha assenyalat en un comunicat que "almenys 200.000 dels 2,2 milions de residents de Gaza s'han vist desplaçats després de fugir al témer per la vida o que les cases fossin destruïdes pels bombardejos”.



Així, ha especificat que "la majoria han buscat refugi en escoles de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA)" i ha afegit que "almenys dues han patit danys pels bombardejos a la zona". "S'espera que el nombre d'afectats per les hostilitats només augmenti" , ha lamentat Hastings.



En aquest sentit, ha manifestat que "la magnitud de les actuals hostilitats ha tingut greus conseqüències" i ha afegit que "cases, escoles, instal·lacions mèdiques i altres infraestructures ha patit danys o ha estat destruïdes", abans d'incidir que Israel "ha dut a terme bombardejos intensos en zones densament poblades" de la Franja després de l'atac de Hamàs, en què "cents de civils israelians i membres de les forces israelianes van morir o van ser capturats, mentre que es van disparar de forma indiscriminada milers de coets contra Israel ".



"Les autoritats d'Israel han tallat el subministrament d'aigua a Gaza, reduint una disponibilitat ja escassa d'aigua potable" , ha dit Hastings, que ha recordat que l'ordre de "prop total" donada pel ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, inclou un "tall" de l'accés a "electricitat, menjar i combustible", cosa que "inevitablement empitjora una situació humanitària ja difícil".



D'aquesta manera, ha manifestat que "els palestins a Gaza tenen ara electricitat entre tres i quatre hores al dia, cosa que dificulta la capacitat de les instal·lacions sanitàries a l'hora de funcionar i atendre els ferits". "L'ONU i els seus socis humanitaris als Territoris Palestins Ocupats estan treballant per satisfer les necessitats més agudes, en particular en refugi, en circumstàncies perilloses", ha explicat.



"No obstant, l'accés de personal i subministraments humanitaris a Gaza també ha estat tallat i la intensitat de les hostilitats limita la capacitat del personal a l'hora de lliurar ajuda", ha argumentat Hastings, que ha posat èmfasi que "totes les parts han de complir les obligacions sota el Dret Humanitari". "Tots els grups militars i armats han de complir els principis de distinció, proporcionalitat i precaució a l'hora de dur a terme les operacions ", ha valorat.



Els civils, especialment els nens, les instal·lacions mèdiques, els treballadors humanitaris i sanitaris i els periodistes han de ser protegits. Els civils capturats han de ser alliberats de forma immediata i incondicional. Qualsevol capturat o detingut, inclosos els combatents, ha de ser tractat amb humanitat i dignitat. Tots els actors rellevants han de permetre als equips i béns humanitaris arribar de manera segura als centenars de milers de persones en situació de necessitat”, ha reblat.



Per part seva, la UNRWA ha detallat que quatre escoles i vuit instal·lacions sanitàries han patit danys des de l'inici dels combats, mentre que la UNRWA ha apuntat que els "intensos bombardejos" estan provocant que més desplaçats intentin buscar refugi a les seves instal·lacions.



"S'estan fent tots els esforços possibles per donar els serveis bàsics als desplaçats, si bé les condicions són difícils, amb alguns refugis saturats i una disponibilitat limitada d'aigua potable", ha dit la UNRWA, que ha incidit que "no totes les 83 escoles són refugis designats i no estan preparades per rebre desplaçats”.



L'organisme ha indicat a més que la seva oficina a Gaza, "on hi ha present personal nacional i internacional", va patir "danys col·laterals" durant els bombardejos israelians contra Ciutat de Gaza. "En total, 18 instal·lacions de la UNRWA s'han vist afectades des del 7 d'octubre", ha dit.



Israel ha confirmat fins ara més de 900 morts i 2.700 ferits des de l'inici de l'ofensiva de Hamàs, llançada dissabte i recolzada per Jihad Islàmica, mentre que 765 palestins i uns 4.000 han resultat ferits a conseqüència dels bombardejos i atacs d'Israel contra la Franja, a la qual cosa se sumen més de 15 en operacions i enfrontaments amb les forces israelianes a Cisjordània.

CONTUNDENT RESPOSTA D'ISRAEL

Les autoritats d'Israel han titllat aquest dimarts la població palestina de la Franja de Gaza d'"animals humans" i han recalcat que "només hi haurà destrucció" després de l'ofensiva llançada dissabte pel Moviment de Resistència Islàmica: "Volíeu un infern i tindreu un infern" .

"El segrest, l'abús i l'assassinat de nens, dones i gent gran no és humà. No hi ha justificació. Hamàs s'ha convertit en Estat Islàmic i els residents de Gaza estan celebrant, en lloc d'estar consternats", ha dit el Coordinador d'Activitats Governamentals als Territoris, Ghasán Alian.



