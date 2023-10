Herat, Afganistan / @EP

El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha informat aquest dimecres d'un terratrèmol de magnitud 6,3 registrat a la regió afganesa d'Herat, després que durant el cap de setmana es notifiquessin 2.500 morts i més de 2.000 ferits per una cadena de terratrèmols.

El sisme ha tingut lloc a les 05.10 hora local (02.40 hora peninsular espanyola), a deu quilòmetres de profunditat. Posteriorment s'ha sentit una rèplica de magnitud 5.

Afganistan va registrar durant el cap de setmana milers de morts i desapareguts a conseqüència d'una cadena de terratrèmols ocorreguda al nord-oest del país, cosa que es va convertir en una de les pitjors catàstrofes d'aquesta naturalesa al país centreasiàtic de les últimes dècades en deixar almenys tretze localitats pràcticament destruïdes.

La cadena, d'almenys quatre sismes de magnitud preliminar entre 5,5 i 6,3, va ser registrada a la província en un radi d'aproximadament uns 50 quilòmetres i es va sentir especialment al municipi de Zendejan, una població d'uns 10.000 habitants a la vall del riu Hari Rud.

Les autoritats d'Herat estimen que la xifra d'afectats pels terratrèmols podria pujar als 5.000, segons informacions de l'agència de notícies Pajhwok. L'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris, que es troba sobre el terreny brindant ajuda, ha indicat que els afectats ja podrien ser més de 12.000 persones.

La majoria dels ferits són dones i menors d'edat, segons l' ONG Metges Sense Fronteres (MSF) , que va assenyalar que els sismes van tenir lloc dissabte al matí, quan eren a casa seva. La xifra de víctimes "és difícil de verificar", tot i que la majoria dels ferits presenten lesions lleus per les quals podrien rebre l'alta "però no tenen un habitatge on tornar".