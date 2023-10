Foto: Zuma Press

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat aquest dimecres 11 d'octubre que han atacat centenars d'objectius de les milícies palestines a la Franja de Gaza , controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) , que el cap de setmana en va llançar una ofensiva contra el territori israelià.

A l'operació, Israel ha destruït un sistema de detecció aèria que utilitzava l'organització armada per detectar avions sobre l'enclavament palestí, "privant Hamàs de la seva capacitat de produir una imatge àmplia del cel". "Durant anys, Hamàs ha establert una xarxa de càmeres d'alta qualitat, amagades dins d'escalfadors solars a tota la Franja de Gaza , amb l'objectiu d'identificar i rastrejar avions".

Les FDI han especificat que ha atacat 200 objectius al barri d'Al-Furkan , considerat com a "niu terrorista" per Hamàs , des d'on es duen a terme "moltes activitats contra Israel". A més, han indicat que es tracta del "tercer atac a la zona durant les darreres 24 hores", sumant un total de més de 450 objectius atacats.

També ha indicat que han atacat 70 objectius a Al Daraj , on també ha apuntat a "un edifici militar utilitzat per Yihad Islàmica ; i 80 infraestructures a Beit Hanon, incloses dues sucursals bancàries utilitzades per Hamàs, un túnel subterrani i dos centres d'operacions" utilitzades" pel grup armat "per dirigir el terrorisme cap a Israel".

D'altra banda, han atacat objectius navals a la zona costanera de Gaza, així com ports suposadament utilitzats per Hamàs en "un intent de perpetrar atacs a l'espai marítim israelià". Per això, han disparat foc d'artilleria des de vaixells llançamíssils i helicòpters.

"Ahir a la nit, els militars del braç marítim han matat un bus en nom de l'organització terrorista que intentava entrar al territori d'Israel des de les costes de Gaza".

Fonts locals consultades pel diari palestí Maan News han indicat que almenys 31 ciutadans han mort en els atacs que ha realitzat la Força Aèria israeliana a la Franja de Gaza, alhora que ha assenyalat que hi ha un nombre indeterminat de ferits.