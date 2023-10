Cecilia Moreau / Captura del vídeo

Un intens enfrontament va tenir lloc aquest dimarts a la sessió de la Cambra dels Diputats d'Argentina. La presidenta, Cecilia Moreau , es va enfrontar a crits contra el diputat de Pro, Fernando Iglesias , conegut per les seves fortes crítiques a l'oficialisme.

El conflicte es va desencadenar quan Graciela Camaño, una diputada de l'interbloc Federal, tenia la paraula per proposar l'aprovació d'una iniciativa que buscava reconèixer els animals com a "éssers sentints". Al recinte, pocs estaven parant atenció. Moreau va sol·licitar silenci als legisladors.

“Molts riuen, però jo els vull dir que moltes vegades quan es tracten d'aquests temes a la Cambra, hi ve molta més gent que quan es tracten de temes constitucionals o del pressupost. No riguin tant perquè són temes que la societat està reivindicant que tractem”, va comentar Cecilia.

Després de pronunciar aquestes paraules, la seva expressió va canviar abruptament en escoltar un insult que provenia de la banca del diputat Iglesias al recinte.



“Què passa, Iglesias? Què passa? Per què no em dieu de front pilot? Sos un maleducat, sos un misogin maleducat . Som un maleducat. Sos un maleducat i et posaré una qüestió de privilegi jo a vós. Masclista, maleducat . Vaig venir, digue'm-ho de front. Covarda. Diputat Martínez, fent ús de la paraula. Covarda”, va esclatar Moreau.

“Calli's, demani la paraula, mascle de vitrina. Quina pocavergonya, terminala eh, terminala Iglesias” , va seguir Cecília.

Més tard, Iglesias va sol·licitar l'oportunitat d'expressar-se i va rebatre les acusacions de Moreau, que ja s'havia retirat del recinte. Desmenteixo terminantment haver dit això (la paraula “pelotuda”) i desafio a la senyora presidenta de la Cambra que busqui les càmeres al recinte per registrar el moviment de la meva boca. Si és cert mostra-ho, senyora presidenta i si no demani disculpes”, va respondre indignat Iglesias.