Una investigació liderada per investigadors australians i anglesos associa a un envelliment biològic més ràpid viure de lloguer davant d'aquells que tenen un habitatge en propietat, independentment que els propietaris tinguin un habitatge social o lliure.

Arxiu - Cartell de lloguer d´habitatges a la façana d´un edifici, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

L'estudi, que ha estat publicat a 'BMJ', ha estat dirigit per investigadors del Centre de Recerca sobre Habitatge de la Universitat d'Adelaida a Austràlia i de l'Institut d'Investigacions Socials i Econòmiques d'Universitat d'Essex, Colchester, Regne Unit.

Les troballes suggereixen que l'impacte biològic del lloguer, a diferència de l'ocupació per propietari, és gairebé el doble que estar sense feina davant de tenir feina remunerada . Afortunadament, aquests efectes són reversibles, cosa que posa en relleu la importància de la política d'habitatge en la millora de la salut, afirmen els investigadors.

Nombrosos aspectes de l'habitatge estan associats amb la salut física i mental, inclosos el fred, la floridura, l'amuntegament, el risc de lesions, l'estrès i l'estigma. Però no és del tot clar exactament com podrien exercir els seus efectes, assenyalen els investigadors.

Per explorar-ho més a fons, es van basar en informació epigenètica juntament amb dades d'enquestes socials i signes d'envelliment biològic, capturats a través d'evidència de metilació de l'ADN a la sang. L'epigenètica descriu com els comportaments i els factors ambientals poden provocar canvis que alteren la manera com funcionen els gens, mentre que la metilació de l'ADN és una modificació química de l'ADN que pot alterar l'expressió genètica.

Van utilitzar dades representatives de l'Estudi Longitudinal de Llars del Regne Unit (UKHLS, generalment anomenat Understanding Society) i respostes de l'Enquesta de Panell de Llars Britànica (BHPS), que també va passar a formar part d'Understanding Society.

Van extreure la informació disponible a l'UKHLS sobre elements materials de l'habitatge: tinença; tipus de construcció; suport financer governamental disponible per a llogaters; presència de calefacció central com a indicador d'una calidesa adequada; Ubicació a zona urbana o rural. També s'hi van incloure elements psicosocials: costos d'habitatge; endarreriments als pagaments; superpoblació; i moure expectatives i preferències.

Posteriorment es va recopilar informació de salut addicional dels 1.420 enquestats de BHPS i es van prendre mostres de sang per a l'anàlisi de metilació de l'ADN. La informació sobre les circumstàncies històriques de l'habitatge es va obtenir agrupant les respostes dels darrers 10 anys de l'enquesta de BHPS per a cada enquestat.

En analitzar totes les dades, els investigadors van tenir en compte factors potencialment influents: sexe, nacionalitat; Nivell dEducació; Estatus socioeconòmic; dieta; estrès acumulatiu; dificultat financera; entorns urbans; pes (IMC) i fumar. Com que el ritme de l'envelliment biològic s'accelera juntament amb l'envelliment cronològic, això també es va tenir en compte.

L'anàlisi ha demostrat que viure en una casa llogada de forma privada s'associava amb un envelliment biològic més ràpid . És més, l'impacte del lloguer al sector privat, a diferència de la propietat absoluta (sense hipoteca), va ser gairebé el doble que estar sense feina en comptes d'estar emprat. També va ser un 50% més gran que haver estat exfumador en comparació amb no haver fumat mai.

Quan es van afegir a la barreja les circumstàncies històriques de l'habitatge, els endarreriments repetits en la compra d'habitatges i l'exposició a la contaminació i problemes ambientals també es van associar amb un envelliment biològic més ràpid. No obstant això, viure en habitatges socials, amb el cost més baix i més seguretat de tinença, no va ser diferent de la propietat absoluta en termes de la seva associació amb l'envelliment biològic una vegada que es van incloure variables d'habitatge addicionals.

Els investigadors destaquen que és un estudi observacional i, com a tal, no en pot establir la causa. I els investigadors reconeixen diverses limitacions de les seves troballes. Per exemple, no hi havia mesures contemporànies de la qualitat de l'habitatge, i les dades de metilació de l'ADN només van provenir d'enquestats europeus blancs.

"Els nostres resultats suggereixen que les difícils circumstàncies de l'habitatge afecten negativament la salut a través d'un envelliment biològic més ràpid. Tot i això, l'envelliment biològic és reversible, cosa que posa en relleu l'important potencial dels canvis en les polítiques d'habitatge per millorar la salut", afirmen.

I suggereixen que les seves troballes probablement siguin rellevants per a l'habitatge i la salut en altres llocs, particularment a països amb polítiques d'habitatge similars. "El que significa ser un llogater privat no està escrit en pedra, sinó que depèn de decisions polítiques, que fins ara han prioritzat els propietaris i inversors sobre els llogaters", afegeixen.

"Polítiques per reduir l'estrès i la incertesa associats amb el lloguer privat, com ara posar fi als desallotjaments 'sense culpa', limitar els augments de lloguer i millorar les condicions pot contribuir en certa mesura a reduir els impactes negatius del lloguer privat", conclou.