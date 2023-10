Un funcionari de defensa israelià va prometre que Gaza serà aniquilada i reduïda a una "ciutat de tendes de campanya" en una "maniobra terrestre" de càstig per l'atac sense precedents contra l'Estat jueu, mentre un polític demanava l'ús de bombes nuclears.

Palestins ferits pels bombardejos israelians @ep

El funcionari de defensa anònim va dir al Canal 13 d'Israel que el territori palestí, que inclou més de 2 milions de residents, quedaria reduït a runes després de l'atac israelià.

“Gaza eventualment es convertirà en una ciutat de tendes de campanya. No hi haurà edificis. La maniobra terrestre sorprendrà Hamàs” , va dir el funcionari en una dura advertència al grup terrorista darrere de l'atac del cap de setmana que va matar més de 1.200 israelians.

Mentrestant, Revital “Tally” Gotliv, membre del Likud (el partit del president Netanyahu), va demanar que l'Estat jueu llanci una bomba nuclear sobre Gaza, encara que Israel mai no ha admès obertament tenir l'armament.

“Míssil Jericó! Missil Jericó! Alerta estratègica. Abans de considerar la introducció de forces. Arma de la fi del món! Aquesta és la meva opinió. Que Déu protegeixi totes les nostres forces”, va tuitejar Gotliv dilluns, segons una traducció. "Els insto que facin tot el possible i utilitzin armes apocalíptiques sense por contra els nostres enemics", va dir en una altra publicació , i va afegir que Israel "ha d'usar tot el que té al seu arsenal".

Tenim capacitats d'artilleria. Hi invertim enormes pressupostos. Hem d'usar tot el que tenim a l'arsenal! Les vides dels nostres soldats són més importants i precioses que les de qualsevol persona a Gaza”, va afegir el polític.

Nikolai Sokov , investigador principal del Centre de Viena per al Desarmament i la No Proliferació, va dir a Newsweek que les “xerrades vagues” sobre armes nuclears han augmentat a causa de la guerra a Ucraïna i ara al conflicte a Gaza, però va assenyalar que el tema és delicat a Israel.

"Per Israel, aquestes converses vagues són potser fins i tot més perjudicials perquè el país ni tan sols admet que té armes nuclears, i per això una confirmació indirecta no és bona per a la seva imatge", va dir Sokov al mig.