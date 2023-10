Una dona israeliana ha estat aclamada com a heroïna després de salvar la comunitat de Nir Am quan els terroristes de Hamàs van començar la seva invasió. Inbal Lieberman va dirigir un grup de residents per matar almenys 25 terroristes que avançaven a només un quilòmetre i mig de la Franja de Gaza.

Inbal Lieberman

Seguiu el nostre bloc en viu per conèixer les últimes actualitzacions sobre la guerra entre Israel i Hamàs. Nir Am és una de les poques comunitats que va aconseguir repel·lir Hamàs.

La noia de 25 anys va escoltar explosions dissabte a primera hora quan Hamàs va llançar un atac sense precedents i es va afanyar a distribuir armes entre els equips de seguretat.

Després va col·locar l'esquadró de kibutzniks en posicions estratègiques a tot l'assentament de Nir Am per estendre una emboscada a qualsevol membre de Hamàs que s'hi acostés.

Lieberman va matar ella mateixa cinc terroristes, mentre que els altres soldats van matar almenys 20 més en només un període de quatre hores.

"Van sentir els trets i es van posar en contacte pel seu compte amb altres membres de la unitat de reserva i amb Inbal, i van comprendre que els havien dit que estiguessin en espera. 'Però Inbal va prendre la decisió de no esperar i ser atacat operativament. fet, el fet que ho fessin d'hora va evitar desenes de víctimes”, segons informa la premsa local israeliana.