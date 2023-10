La Franja de Gaza s'ha quedat sense electricitat aquest dimecres després que les autoritats han alertat d'una imminent apagada per la falta de combustible a l'única central elèctrica de l'enclavament palestí, que està sotmès a un fort bloqueig per part d'Israel.

L'agència de notícies palestina Quds ha indicat que tota la Franja de Gaza està sumida en una apagada. Les autoritats palestines han assenyalat prèviament que això "impossibilitarà el lliurament dels serveis més bàsics" a la població local, que depèn de l'electricitat i opera generalment amb generadors a causa de la prohibició de subministrar combustible a la zona des del pas de Rafah.

"Això posa en perill la vida de 2,3 milions de persones, per això s'ha emès una alerta urgent per demanar ajuda a la comunitat internacional ia les seves organitzacions humanitàries", han puntualitzat abans de posar l'accent en la necessitat d'avançar per a " detenir els devastadors bombardejos israelians i suplir les necessitats de la Franja de Gaza", segons informacions recollides per l'agència Ma'an.

Les autoritats d'Israel van qualificar la població palestina d'"animals humans" i van recalcar que "només hi haurà destrucció" després de l'ofensiva de Hamàs: "Volia un infern i tindrà un infern", va dir dimarts el Coordinador d'Activitats Governamentals als Territoris , Ghassan Alian. "Israel ha imposat un bloqueig total a Gaza. No hi haurà electricitat ni aigua, només destrucció", va resoldre.