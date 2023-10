L'exèrcit israelià ha assegurat aquest dimecres que avions hostils han ingressat al país des del Líban, fent sonar les sirenes a tot el nord d'Israel mentre demanen als ciutadans que es refugiïn.

Líban, Dhayra: Vista d'una casa danyada que va ser aconseguida directament per míssils israelians al llogaret de Dhayra, a la frontera sud del Líban. Foto: Marwan Naamani/dpa

Els militars no van especificar el tipus d?avió. Però se sap que Hezbol·là, recolzat per l'Iran, i els militants palestins del Líban tenen drones i planadors.

La notícia arriba després que Hezbol·là disparés míssils antitanc contra una posició militar israeliana dimecres a primera hora , afirmant haver matat i ferit tropes. L'exèrcit israelià va confirmar l'atac, però no va fer comentaris sobre possibles víctimes. Com a resposta, Israel va bombardejar la zona del sud del Líban, on es va llançar l'atac.

Anteriorment, el primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, i una figura destacada de l'oposició van acordar crear un gabinet d'emergència per supervisar la lluita contra els militants de Hamàs.

A l'aïllada Franja de Gaza, els palestins lluiten per trobar seguretat mentre els bombardejos israelians esfondren barris sencers. L?única central elèctrica del territori s?ha quedat sense combustible.