@UNRWAes

La nit ha arribat a la Franja de Gaza i, després de l'apagada imminent per la falta de combustible a l'única central elèctrica de l'enclavament palestí, que està sotmès a un fort bloqueig per part d'Israel, l'única il·luminació que té la població assetjada és la resplendor dels continus bombardejos llançats per Israel.

Així ho ha denunciat l'Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient: "És molt difícil explicar com estan de dures les nits a #Gaza. Ara, sense electricitat, encara pitjor. La població civil només veu la resplendor dels bombardejos", denuncien en un tuit recollit per CatalunyaPress. "Aquesta violència ha de parar", afegeixen.

L'agència no governamental ha denunciat l?assassinat d?onze integrants de l?organització a Gaza a causa dels bombardejos israelians: 5 professors, 1 ginecòleg, 1 enginyer, 3 membres de suport i una orientadora.

La nit cau sobre la Franja de Gaza i s'espera una nit mortífera nova mentre continuen els bombardejos per part d'Israel. En quatre dies de guerra, 290 nens i nenes han estat assassinats, segons confirma l'organització. Són part del més del miler de morts dins de la Franja des que es va iniciar la guerra el 7 d'octubre passat.