L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, aparentment es va burlar dimecres d'Israel per no haver anticipat l'atac de Hamàs durant el cap de setmana i per no haver pres l'ofensiva contra Hezbollah enmig de diversos enfrontaments mortals al llarg de la seva frontera nord. També va llançar atacs personals contra el primer ministre Benjamin Netanyahu, a qui va acusar de "deixar-ho a l'estacada", i contra el ministre de Defensa Yoav Gallant, a qui va qualificar d'"imbècil".

Aquests comentaris van contrastar fortament amb el suport complet brindat a Israel pel president en funcions dels Estats Units, Joe Biden, i els seus funcionaris, que van expressar un suport indestructible al país mentre es recupera de les brutals massacres comeses per terroristes palestins en comunitats frontereres de Gaza durant el cap de setmana.

"Quan parlem d'intel·ligència o d'algunes coses que van sortir malament la setmana passada, han de corregir-ho perquè estan lluitant contra una força potencialment molt gran. Estan lluitant, potencialment, contra l'Iran", va dir el principal aspirant presidencial del Partit Republicà durant un míting de campanya a West Palm Beach.

Iran ha estat durant molt de temps el principal patrocinador de Hamàs, tant en termes de finançament com de subministrament d'armes. Tot i això, funcionaris israelians i nord-americans han afirmat que encara no han trobat evidència que l'Iran estigués directament involucrat en la planificació o capacitació per al devastador assalt de Hamàs de dissabte.

"Quan tenen persones dient coses incorrectes, tot el que diuen és assimilat per aquestes persones perquè són vicioses i són intel·ligents. I vaja, són vicioses perquè ningú no ha vist mai el tipus d'escenari que hem vist", va afirmar Trump.