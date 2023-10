La Xina busca promoure un alto el foc i un cessament de la violència. EP

En una nova fase del conflicte a l'Orient Mitjà, l'exèrcit israelià va anunciar un "atac a gran escala" a Gaza al voltant de les 4:30 de dijous. Tot i que els detalls específics dels objectius no es van proporcionar immediatament, els mitjans de comunicació vinculats a Hamàs van informar que almenys 15 palestins van morir i diversos van resultar ferits com a resultat dels atacs aeris israelians.

La xifra de morts a Gaza segueix augmentant, amb el Ministeri de Salut palestí informant un total de 1,200 víctimes dijous a les primeres hores. Aquest recompte inclou 51 persones que van morir en allò que l'exèrcit israelià descriu com un "atac a gran escala" en les hores prèvies a l'alba. El nombre de morts al costat israelià també ha pujat a 1,200.

Enmig d'aquest conflicte en evolució constant, el president palestí, Mahmoud Abbas, planeja reunir-se amb el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, divendres. A més, Abbas té programada una reunió amb el rei Abdullah de Jordània a Amman dijous.

La situació humanitària és cada vegada més precària, amb més de 338.000 persones forçades a abandonar casa seva a Gaza a causa dels intensos bombardejos israelians. L'agència humanitària OCHA de l'ONU va assenyalar que la xifra de persones desplaçades a Gaza va augmentar en 75.000 persones en tan sols 24 hores, arribant a un total de 338.934 persones.

En un intent de mediar en el conflicte, el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) es troba en contacte amb Hamàs i Israel per negociar l'alliberament d'ostatges a Gaza. El CICR s'ofereix com a intermediari neutral per facilitar visites humanitàries, la comunicació entre ostatges i els seus familiars, i qualsevol possible alliberament.

El president dels Estats Units, Joe Biden, va condemnar la violència i la va qualificar com una "campanya de pura crueltat" per part de Hamàs. Biden també va advertir a l'Iran, anunciant l'enviament de més assistència militar per recolzar Israel en la lluita contra els militants de Hamàs. Aquesta és la primera vegada que es relaciona el desplegament d'una flota de portaavions nord-americans a prop d'Israel amb la preocupació que l'Iran es pogués involucrar.

El conflicte ha tingut un impacte global, amb informes que 21 ciutadans tailandesos han perdut la vida al mig de les hostilitats. Creixen les preocupacions per la sort de 14 ciutadans tailandesos que han estat presos com a ostatges.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha instat a permetre l'entrada de subministraments essencials de combustible, aliments i aigua a Gaza per "salvar vides", mentre fa una crida a la pau i demana posar fi al cicle de violència i horror.

A més, els ministres d'Afers Estrangers àrabs s'han unit per instar Israel a tornar a les negociacions sobre una solució de dos Estats en un esforç per buscar la pau a la regió. Aquesta mesura forma part d'un esforç liderat per l'Aràbia Saudita per reduir la crisi i pressionar Israel perquè torni a la taula de negociacions.

Finalment, la Xina s'ofereix com a mediador i està en converses per promoure un alto el foc immediat i un cessament de la violència, instant a una solució de dos Estats com la base per a la pau entre Israel i Palestina. També, l'ambaixador d'Israel al Japó fa una crida al fet que el país amfitrió estigui alerta sobre l'ajuda que Hamàs estén als palestins i la classificació dels atacs de Hamàs com a "terrorisme".

En aquest complicat escenari, la comunitat internacional continua buscant una solució per posar fi a la violència i restaurar la pau a la regió.