El cap d'Estat Major, Tinent General Herzi Halevi, va anunciar la determinació d'actuar amb força i desmantellar els líders de Hamàs a Gaza, responsabilitzant Yahya Sinwar, líder de Hamàs a Gaza, per la recent agressió. EP

A la primera conferència de premsa en viu des de la recent incursió de Hamàs a Gaza, el Tinent General Herzi Halevi, Cap de l'Estat Major de l'IDF, va fer declaracions contundents sobre la resposta militar d'Israel. El cap militar va afirmar que Israel no dubtarà a fer servir tota la seva força per abordar la situació a Gaza.

Halevi va declarar: "Colpejarem amb fermesa i desmantellarem els líders de Hamàs a Gaza. Els que quedin a càrrec comprendran molt bé que no es poden cometre aquests actes contra l'Estat d'Israel". Va fer referència a Yahya Sinwar, líder de Hamàs a Gaza, i va assenyalar que la decisió d'atacar va ser presa per ell i la seva estructura de comandament, cosa que els converteix en objectius militars.

La invasió de Hamàs ha generat dubtes en la confiança del públic en la capacitat de l'IDF per proporcionar seguretat. Halevi va reconèixer aquesta preocupació i va afirmar: "Tenim un contracte social per protegir els israelians, que ha experimentat alts i baixos. En aquesta ocasió, hem arribat a un punt baix i hem pagat un alt preu". Va admetre que, a l'inici de la incursió, l'IDF no va complir plenament la seva responsabilitat de defensar l'Estat.

Tot i això, el Cap de l'Estat Major ha posat èmfasi que l'enfocament actual s'ha de centrar a tirar endavant la guerra contra Hamàs i ha subratllat el coratge dels comandants i soldats de l'IDF que s'han unit per protegir Israel. Halevi va concloure amb la promesa que I srael farà tot el necessari per restablir la seguretat i millorar la vida dels seus ciutadans.

A més, va abordar la situació amb Hezbollah i va deixar clar que l'IDF està fortament preparat per a qualsevol escenari a tots els fronts. El seu missatge és que Israel no tem enfrontar amenaces externes i està llest per defensar-se en totes les circumstàncies.