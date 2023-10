Coets de les milícies palestines. Foto: Zuma Press

El Moviment de Resistència Islàmica, Hamàs, ha llançat aquest divendres 13 d'octubre més de mig centenar de coets contra l'aeroport de Ben Gurión , que es troba a uns 15 quilòmetres de la ciutat de Tel Aviv , i la ciutat de Sderot .

El grup armat palestí ha indicat en un comunicat que les Brigades d'Ezzeldin al-Qassam, braç armat de Hamàs, han portat a terme un atac contra l'aeroport "en resposta al desplaçament de civils palestins i dels atacs perpetrats en contra".

Alhora, han confirmat que diversos coets han impactat contra vivendes de Sderot, que ja ha patit diversos atacs durant els últims dies després que Hamàs llancés dissabte una ofensiva contra territori israelià que s'ha saldat per ara amb més de 1.300 israelians morts i 3.000 ferits.

Els atacs contra Sderot han portat les autoritats locals a sol·licitar al Govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, l'evacuació total de la zona per evitar víctimes civils.

Per part seva, les autoritats de Sderot han confirmat que set coets han impactat a la zona, si bé han descartat de moment víctimes mortals o ferits, mentre que l'Exèrcit israelià ha alertat que la ciutat d'Ascalón ha estat bombardejada per tercera vegada en tan sols 45 minuts. Les sirenes d'alerta antiaèria han sonat repetides vegades a la zona, que ja es va veure aconseguida aquest matí per un coet llançat des de la Franja de Gaza.

Les forces israelianes s'han desplaçat fins a la zona industrial de la localitat, on s'ha registrat un tiroteig davant d'indicis d'una possible infiltració, segons informacions recollides pel diari The Times of Israel .