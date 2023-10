El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , ha advertit, a través de la xarxa social 'X', que els hospitals de Gaza estan "al límit", i per això, sense l'entrada immediata d'ajuda, "els serveis essencials d'atenció sanitària es paralitzaran".

Bombardeigs sobre la Franja de Gaza @ep

A la publicació, Tedros ha rememorat la seva visita a Gaza el 2018, i ha recordat que l'accés a l'atenció "ja era difícil". "Sigues de primera mà que una evacuació massiva al sud de l'enclavament seria desastrosa per als pacients, els treballadors sanitaris i altres civils que es quedin enrere o atrapats en un moviment massiu perillós i potser mortal", ha assenyalat.

En aquest sentit, l'OMS ha alertat en un comunicat que "s'acaba el temps per evitar una catàstrofe humanitària si no es pot subministrar urgentment a la Franja de Gaza combustible i subministraments sanitaris i humanitaris que salvin vides al mig del bloqueig total".

Els hospitals només tenen unes quantes hores d'electricitat al dia, ja que es veuen obligats a racionar les reserves de combustible, que s'estan esgotant, ia dependre de generadors per mantenir les funcions més crítiques. Fins i tot aquestes funcions hauran de cessar en uns dies, quan s'esgotin les reserves de combustible. L'impacte seria devastador per als pacients més vulnerables, inclosos els ferits que necessiten cirurgia per salvar les seves vides, els pacients de les unitats de cures intensives i els nadons que depenen de cures en incubadores.

Mentre continuen augmentant els ferits i les víctimes mortals a causa dels continus atacs aeris sobre la Franja de Gaza, la greu escassetat de subministraments mèdics agreuja la crisi, limitant la capacitat de resposta d'uns hospitals ja desbordats per tractar els malalts i els ferits.

La situació també ha impactat en la prestació de serveis sanitaris essencials, com l'atenció obstètrica, la gestió de malalties no transmissibles com el càncer i les cardiopaties i el tractament d'infeccions comunes, ja que tots els centres sanitaris es veuen obligats a donar prioritat a l'atenció d'urgències per salvar vides.

A més , l'organisme sanitari de les Nacions Unides ha informat que l'accés dels equips mèdics d'emergència sobre el terreny es veu "greument obstaculitzat" pels danys a les infraestructures . En total, l'OMS ha documentat 34 atacs contra l'atenció sanitària a Gaza des de dissabte passat, que han causat la mort d'11 professionals de la salut en servei, 16 ferits i danys a 19 instal·lacions sanitàries i 20 ambulàncies.

Sense l'entrada immediata d'ajuda humanitària a Gaza -especialment serveis sanitaris, subministraments mèdics, aliments, aigua potable, combustible i articles no alimentaris- els socis humanitaris i sanitaris no podran respondre a les necessitats urgents de les persones que la necessiten desesperadament. "Cada hora perduda posa en perill més vides", han assenyalat des de l'organització.

Per això, l'OMS demana el cessament de les hostilitats i la protecció de l'assistència sanitària i la població civil davant dels atacs . També reclama l'establiment immediat d'un corredor humanitari que garanteixi l'accés sense traves dels subministraments sanitaris i humanitaris, així com del personal i l'evacuació dels pacients i ferits. L'OMS reitera així la seva crida perquè es respecti i protegeixi l'assistència sanitària.

L'OMS està disposada a despatxar "immediatament" subministraments per a traumes i subministraments sanitaris essencials a través del seu centre logístic de Dubai, i està treballant amb els seus associats per garantir que puguin arribar a la Franja de Gaza a través del pas fronterer de Rafah. L'accés urgent a través del pas fronterer és essencial perquè l'OMS i els altres organismes humanitaris puguin actuar ràpidament per ajudar a salvar vides.