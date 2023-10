Moment de l'apunyalament

Un treballador de l'ambaixada d'Israel a Pequín va ser apunyalat al carrer. La policia va arrestar l'atacant de 53 anys, descrit com un estranger, mentre que el govern israelià va confirmar que la víctima de 50 anys està estable a l'hospital.

No s'ha donat cap motiu per l'atac , que va tenir lloc a prop de l'ambaixada, però es produeix després que Israel critiqués la declaració de la Xina per no ser contundent després de l'atac sense precedents de Hamàs.

També va passar en el context de les protestes mundials dels musulmans per la intensa campanya de bombardejos de represàlia d'Israel sobre Gaza.

S'està fent una investigació sobre l'atac, segons el comunicat. Vídeos no verificats a X, abans conegut com a Twitter, mostraven un home tacat de sang tirat a la vorera al costat d'un cotxe, dient als transeünts que era de l'ambaixada d'Israel.

Al vídeo es pot escoltar un policia identificant-se com a membre de la comissaria de Xinyuanli, situada al nord-est de Pequín, a prop del districte de les ambaixades i d'un mercat popular freqüentat per estrangers que compren productes frescos.

Dijous, l'ambaixador israelià, Rafi Harpaz, va parlar amb l'enviat de la Xina per a l'Orient Mitjà, Zhai Jun, per expressar la "profunda decepció" del seu país per la resposta de Beijing a l'atac de Hamàs.