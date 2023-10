Emissió de Reuters - X

Un periodista de Reuters , Issam Abdallah , ha estat assassinat després de ser aconseguit per un míssil israelià, segons informen diversos mitjans palestins. Fa només una hora, el reporter de l'agència internacional publicava al seu compte de X - abans conegut com a Twitter- imatges dels bombardejos a la frontera entre el Líban i Israel.

Fa pocs minuts Times of Gaza ha confirmat la seva mort adjuntant imatges del cotxe on era i que ara ha quedat calcinat.

A més, en un altre vídeo que no sabem si està relacionat amb la mort del primer periodista, una càmera de Reuters sembla haver estat aconseguida per un coet molt a prop de la frontera entre el Líban i Israel . Una emissió en viu de l'agència de notícies es veu interrompuda per l'impacte d'un explosiu i se sent una dona cridar: “Què va passar? No puc sentir la cama”.

Al Jazeera, en la seva versió àrab , ha confirmat fa pocs minuts la mort d'un dels seus periodistes en un bombardeig per part d'Israel. A més, confirmen que dos periodistes més, un reporter i un fotògraf de la seva agència, han estat ferits pel mateix atac.

L'agència de notícies apunta a una escalada a la frontera entre Israel i el Líban, i assegura que les localitats libaneses d'Al-Dhabira i Alma-Al-Shaab, al sud del país, han estat bombardejades per Tel Aviv.