Forces de l'Exèrcit d'Israel @ep

L'Exèrcit d' Israel acaba d'informar que ha entrat per terra Gaza per buscar possibles ostatges capturats per Hamàs.

"Destruirem Hamàs i guanyarem, però portarà temps" , ha explicat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, afegint que estan lluitant "com a lleons" i que aquest és "només el principi", segons informa The Times of Israel .

De la mateixa manera, ha explicat que el país té un "suport internacional gran", recordant que Israel s'ha convertit aquesta setmana en destinació de representants diplomàtics d'algunes de les principals potències internacionals.

Hores abans, les Forces de Defensa d' Israel (FDI) han confirmat que ha llançat un "un atac extens" contra els objectius de l'"organització terrorista" Moviment de Resistència Islàmica ( Hamas ) al llarg de la Franja de Gaza. "Les FDI ara estan atacant objectius militars de l'organització terrorista Hamàs al llarg de la Franja de Gaza en un atac extens", ha informat l'Exèrcit israelià al seu perfil oficial de la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, on ha apuntat que donarà més detalls de loperació.



L'Exèrcit d'Israel havia fet una crida a la població civil del nord de la Franja de Gaza perquè es traslladessin al sud del territori en allò que semblava l'avantsala d'una incursió terrestre contra Gaza en resposta a l'ofensiva palestina del cap de setmana, que ja deixa més de 1.300 israelians morts. Al costat palestí han mort 1.799 persones.

MILERS DE PALESTINS ABANDONEN EL NORD DE GAZA



Milers de palestins ja han abandonat casa seva al nord de Gaza després de l'ultimàtum de 24 hores donat per l'Exèrcit israelià perquè sortissin immediatament de la zona en previsió d'una possible ofensiva israeliana per terra contra el moviment islamista palestí Hamàs a la part septentrional de l'enclavament.



Mitjans palestins com l'agència de notícies Maan han confirmat els desplaçaments en massa després que Israel anunciés les seves intencions amb el llançament d'octavetes per tot el nord de l'enclavament, des de Beit Hanun fins a Ciutat de Gaza, i els 1,1 milions de persones que allà viuen.



Gran part dels desplaçats s'està repartint entre escoles de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins , la UNRWA, i domicilis de familiars a nuclis urbans de la zona sud, com Deir al Balá i Jan Yunis.



Fonts locals han denunciat l'agència oficial de notícies palestina Wafa bombardejos israelians al llarg de la carretera de Saladí, la principal via de circulació de la Franja, que travessa de nord a sud l'enclavament, des del pas d'Erez fins al pas de Rafah, i recorre les seves principals localitats.