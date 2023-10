Els periodistes de la BBC que cobrien l'atac a Israel van ser agredits i retinguts a punta de pistola després que la policia els aturés a la ciutat israeliana de Tel Aviv, segons ha informat la televisió pública britànica. Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab i el seu equip àrab de la BBC es dirigien a un hotel quan el cotxe va ser interceptat.

Policia israeliana a Jerusalem @ep

Els van treure a rastres del vehicle (marcat "TV" amb cinta vermella), els van registrar i els van empènyer contra una paret. Un portaveu de la BBC ha dit que els periodistes "han de poder informar lliurement sobre el conflicte entre Israel i Gaza".

Tutunji i Abudiab van dir que es van identificar com a periodistes de la BBC i van mostrar a la policia les targetes d'identificació de premsa. Mentre intentava filmar l'incident, Tutunji va dir que el seu telèfon va ser llançat a terra i el van colpejar al coll.

"Un dels nostres equips àrabs de BBC News desplegats a Tel Aviv, en un vehicle clarament marcat com a mitjà de comunicació, va ser detingut i agredit ahir a la nit per la policia israeliana. Els periodistes han de poder informar lliurement sobre el conflicte entre Israel i Gaza", va dir un portaveu de la BBC. dit. La BBC s'ha posat en contacte amb la policia israeliana per demanar explicacions.