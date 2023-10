El mandat ha fet pànic mentre el conflicte s'intensifica. EP

El conflicte a Gaza s'intensifica amb l'exèrcit israelià emetent una ordre perquè al voltant d'1.1 milions de residents del nord de Gaza es traslladin a les zones del sud de l'enclavament en les pròximes 24 hores. L'ordre ha generat pànic entre la població civil i els treballadors humanitaris que ja s'enfrontaven a atacs aeris israelians i un bloqueig prolongat.

CORREDORS

Com a part d'aquesta ordre, l'exèrcit israelià ha obert dos corredors d'evacuació des de les 10.00 fins a les 16.00, permetent als residents utilitzar la carretera central de Saladí i la via que connecta les avingudes costaneres de Daldul i Al Sana cap a Jan Yunis, al sud de l'enclavament.

Aquesta mesura s'implementa després que Israel emetés un ultimàtum de 24 hores perquè els residents a les zones del nord i el centre abandonin casa seva, davant l'amenaça d'una possible incursió terrestre contra Hamàs.

PROTECCIÓ CIVIL?

El portaveu de les Forces de Defensa d'Israel, el coronel Avichay Adraee, va assegurar que aquesta ordre té com a objectiu protegir els civils, que segons afirma, estan sent utilitzats com a escuts humans per les milícies palestines. "Tinguin la seguretat", ha assenyalat el coronel Adraee, "que els líders de Hamàs s'estan ocupant de si mateixos i s'estan protegint dels atacs a la regió".

La situació s'ha tornat crítica, amb informes d'atacs aeris israelians que han resultat en víctimes civils als corredors d'evacuació oberts recentment. L'ordre ha estat condemnada per l'ONU i per diverses ONG internacionals, que la consideren un desplaçament forçat que podria donar lloc a una catàstrofe humanitària i una violació del dret internacional humanitari.

La comunitat internacional continua buscant una resposta adequada a aquesta crisi, que sembla lluny de trobar una solució pacífica.