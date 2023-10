Israel ha mobilitzat 300.000 reservistes per reforçar el seu exèrcit de 170.000 efectius, i Hamàs, amb uns 30.000 combatents, enfrontaria una superioritat numèrica. EP

L'enfrontament entre Israel i Gaza podria desencadenar una ofensiva terrestre israeliana al nord de Gaza, una operació que, malgrat la superioritat militar d'Israel, és incerta i amb possibles conseqüències humanitàries devastadores.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van trucar a 300.000 reservistes dilluns per unir-se al seu ja poderós exèrcit de 170.000 efectius i els han desplegat prop de la frontera amb Gaza. En comparació, Hamàs podria comptar amb al voltant de 30.000 combatents, una desena part de la possible força d'invasió israeliana, i manca de la capacitat aèria i de tancs de les FDI.

Aquesta superioritat numèrica podria donar a les FDI una alta probabilitat de controlar la zona nord de la Franja de Gaza, que inclou el principal centre urbà, Gaza City. Des d'allà, el lideratge israelià va ordenar l'evacuació d'1,1 milions de palestins divendres passat.

Hamàs ha estat preparat durant molt de temps per a una possible incursió israeliana, construint una xarxa sofisticada de túnels que s'estenen per Gaza, destinats a permetre que les seves forces sobrevisquin als bombardejos aeris. Alguns d'aquests túnels, que prèviament havien estat descoberts per Israel perquè creuaven la tanca fronterera, arriben a profunditats de fins a 70 metres.

El terreny densament urbanitzat a Gaza, una de les àrees més poblades del món, afavorirà els defensors. Cada edifici dret haurà de ser conquerit, i la presència de mines podria obstaculitzar encara més l'avenç israelià, si Hamàs copia la tècnica utilitzada per Rússia per frenar la contraofensiva ucraïnesa.

És probable que les FDI intentin aclarir la zona nord de Gaza de combatents de Hamàs, com a part de la seva estratègia. Les seves intencions ja s'han vist reflectides a l'implacable bombardeig aeri que ha cobrat la vida de més de 1,500 palestins, incloent-hi un terç de nens.

Els barris de Gaza, com Rimal a Gaza City, han estat destruïts. La força aèria israeliana va informar que va llançar 6.000 bombes en objectius de Hamàs fins dijous, i va colpejar 750 objectius més l'endemà. Un exinvestigador de crims de guerra de l'ONU, Marc Galasco, va destacar que això equival gairebé a la mateixa quantitat de bombes que van llançar les forces de l'OTAN en un any a l'Afganistan: 7,423.

Cal destacar que una invasió terrestre serà sagnant, i és probable que el suport polític internacional a Israel disminueixi a mesura que augmenti el nombre de víctimes civils palestines i continuïn atrapades sense refugi, menjar ni electricitat.

A més, sorgeix la interrogant sobre l'estratègia a mitjà termini d'Israel si aconsegueix agafar el control del nord de Gaza. Seria lògic que Israel es dirigeixi cap al sud; una incursió destinada a eliminar Hamàs com a força de control només té sentit si l'ocupació és total.