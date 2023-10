L'escalada de violència ha deixat més de 2.200 morts, incloent-hi centenars de nens i dones. EP

Mentre continua la tensa situació a Gaza i Jerusalem, milers de palestins han continuat abandonant el nord de la Franja de Gaza i s'amunteguen a escoles, vivendes ja atapeïdes i refugis improvisats al sud. Això passa mentre els atacs aeris israelians castiguen la franja bloquejada, en previsió d'una imminent invasió terrestre.

D'acord amb funcionaris egipcis i nord-americans, ciutadans estrangers podrien ser autoritzats a abandonar l'enclavament dissabte sota un acord aconseguit per Egipte, Israel i els Estats Units.

Aproximadament 2.3 milions de palestins es troben atrapats a Gaza, enfrontant una escalada esfereïdora de violència i patiment. Israel ha segellat totes les cruïlles cap al seu territori i Egipte ha reforçat la seva cruïlla fronterera, afirmant que no permetrà l'ingrés de refugiats.

ESCASSA SUBMINISTRAMENTS

El subministrament d'aliments, combustible i aigua s'esgota ràpidament a causa del tall de tot moviment dins i fora de Gaza per part d'Israel. La xifra de morts pels atacs aeris, que ja es troba a nivells sense precedents, ha superat els 2,200, incloent-hi 724 nens i 458 dones , segons ha informat el Ministeri de Salut de Gaza. Israel ha promès destruir el grup militant Hamàs després que els seus combatents trenquessin la tanca d'alta tecnologia que envolta la franja i portessin a terme una violenta incursió, matant 1,300 persones, majoritàriament civils israelians, i prenent dotzenes d'ostatges el final de setmana passat.

Les Forces de Defensa d'Israel (IDF) van advertir els residents de les àrees del nord que evacuessin abans de dissabte al matí, una data límit que l'ONU va dir afectaria més d'un milió de persones i seria impossible de complir de manera segura . Més tard, la IDF va anunciar que dues rutes segures estarien obertes fins a les 4.00 pm, hora local.

Molts residents no poden trobar transport o no poden viatjar a causa de la seva edat, malaltia, discapacitat o perquè tenen cura d'algú amb mobilitat limitada, o temen no tenir on anar. Gaza ja és un dels llocs més densament poblats del món, amb 2,3 milions de persones vivint en una àrea de 365 km².

S'espera que les tropes israelianes llencin una ofensiva terrestre completa al nord de Gaza, on Hamàs ha estat preparant defenses, incloent xarxes de túnels, durant anys.

Preguntat dissabte sobre com es podria veure una victòria militar israeliana, un portaveu de la IDF, el tinent coronel Richard Hecht, va dir: "Aquesta és una gran pregunta. No crec que tingui la capacitat en aquest moment per respondre-hi". Els palestins i alguns funcionaris regionals temen que l'objectiu final d'Israel no sigui només destruir Hamàs, sinó també expulsar el poble palestí de Gaza, cosa que reflectiria el Nakba, el terme àrab per a l'expulsió forçada d'uns 750.000 palestins del que abans era Palestina sota mandat britànic durant la creació d'Israel el 1948.

REI DE JORDÀNIA

El rei Abdullah de Jordània, veí del territori ocupat de Cisjordània, ha advertit "contra qualsevol intent de desplaçar per la força els palestins de tots els territoris palestins o causar-ne el desplaçament intern".

El cap de la Lliga Àrab, Ahmed Aboul Gheit, va apel·lar urgentment al secretari general de l'ONU, António Guterres, per condemnar "aquest insensat esforç israelià per traslladar la població".

Hamàs ha qualificat l'ordre d'evacuació d'Israel com a propaganda, i les mesquites a Gaza City han difós missatges instant els residents a quedar-s'hi. "Aferrin-se a casa seva. Aferrin-se a la seva terra", es va sentir en una de les transmissions, mentre desenes de milers de persones es dirigien cap al sud. L'ambaixador d'Israel davant les Nacions Unides, Gilad Erdan, va dir que l'advertiment d'evacuació era "per moure temporalment [la gent] cap al sud... per mitigar el mal als civils", afegint que l'ONU hauria d'"elogiar a Israel per aquestes accions preventives".

"PAGARAN PEL QUE VAN FER"

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va afirmar que els atacs a Gaza només eren el principi de la resposta del seu país. "Els nostres enemics amb prou feines han començat a pagar el preu", va declarar divendres a la nit. El país ja ha mobilitzat 360.000 reservistes, la major quantitat en la seva història, i ha reunit combois de tancs a prop de la frontera. Hecht va dir dissabte que el cap d'operacions aèries de Hamàs, Murad Abu Murad, havia estat assassinat.

L'exèrcit israelià també va confirmar que va dur a terme operacions terrestres inicials a Gaza divendres. Tropes recolzades per tancs van portar a terme incursions per atacar les brigades de coets palestines i recopilar informació sobre la ubicació dels ostatges, segons va informar el portaveu militar R. Adm Daniel Hagari dissabte.

Els mitjans locals van informar que es van recuperar els cossos d'alguns israelians desapareguts a les batudes. L'exèrcit va confirmar que més de 120 persones estaven sent retingudes com a ostatges. Hamàs va afirmar que 13 dels captius van morir en atacs aeris les últimes 24 hores.

L'hostilitat s'ha estès, incloent-hi la frontera nord d'Israel amb el Líban. Les forces israelianes van informar d'hora dissabte que havien "atacat un objectiu terrorista de Hezbollah al sud del Líban" en resposta a un dron que va creuar la frontera.

PERIODISTA MORT

El periodista de Reuters Issam Abdallah va morir divendres mentre treballava al sud del Líban, després que es disparessin míssils des de la direcció d'Israel, segons un altre videoperiodista de Reuters al lloc. Sis periodistes més van resultar ferits.

El primer ministre libanès, Najib Mikati, i un legislador de Hezbollah van culpar Israel per l'incident.

L'enviat d'Israel davant l'ONU va dir que investigaran què va passar a la zona després de la mort del periodista. "Sempre intentem mitigar i evitar víctimes civils. Òbviament, mai voldríem colpejar, matar o disparar cap periodista que estigui fent [la seva] feina", va dir Erdan.

La violència s'ha propagat, incloent-hi enfrontaments a Jerusalem Oriental ocupada i Cisjordània, que van deixar almenys 16 persones mortes divendres.