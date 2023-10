L'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) comparteix les paraules angoixants en una crida a la consciència global. UNRWA

L'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) ha compartit un tweet commovedor que dona llum sobre l'esquinçadora situació a la Franja de Gaza, marcada pel conflicte en curs.

Al tuit, acompanyat de l'etiqueta #HearTheirVoices, es llegeix: "La situació és insuportable. Els nostres col·legues estan sent assassinats. Aquests són els missatges que estem rebent".

UNRWA

Un d'aquests missatges dels quals són a la zona de conflicte diu el següent: "La zona ha rebut missatges per evacuar l'àrea. Però romandrem a casa nostra. No ens n'anirem. Serà una nit difícil. No sé si aquest missatge us arribarà. La connexió a internet s'està interrompent... Si ens despertem amb vida demà, contactarem amb vosaltres. Pregueu per nosaltres."

Aquest testimoni esfereïdor reflecteix la situació desesperada en què es troben els habitants de Gaza, mentre es neguen a abandonar casa seva i es preparen per a una nit d'incertesa. Els problemes de connectivitat a internet subratllen la gravetat de la situació a la regió, a més de la manca d'altres subministraments i els atacs.

El tweet d'UNRWA és un recordatori viu de la immensa tragèdia humanitària que està passant a Gaza i la necessitat urgent d'un cessament al foc i una solució pacífica per al conflicte.