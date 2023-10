Aquests esdeveniments se sumen a la complexa situació a la regió, que continua generant preocupació a nivell internacional. EP

Enmig de la tensió creixent en el conflicte entre Israel i Hamàs, els Estats Units han confirmat l'enviament d'un segon grup d'atac de portaavions a la Mediterrània oriental. El Secretari de Defensa dels EUA, Lloyd Austin, ha destacat que aquesta acció té com a objectiu dissuadir qualsevol acció hostil contra Israel i prevenir una possible escalada del conflicte.

CONDEMNA DE L'OMS I ADVERTÈNCIA DE L'IRAN

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha condemnat enèrgicament l'ordre emesa per Israel d'evacuar 22 hospitals a la regió nord de Gaza, que actualment estan tractant més de 2.000 pacients. L'OMS ha advertit que traslladar aquests pacients al sud de Gaza, on els centres de salut ja estan operant al màxim de la seva capacitat, podria equivaler a una sentència de mort per a molts.

Per part seva, l'Iran ha llançat una advertència sobre les "conseqüències de gran abast" si no s'aturen el que qualifica com a "crims de guerra i genocidi" per part d'Israel. A més, el ministre de Relacions Exteriors de l'Iran es va reunir amb el líder de Hamàs a Doha, Qatar, i tots dos van acordar continuar la seva cooperació per assolir els objectius de Hamàs en el conflicte.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha mantingut converses separades amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, en un intent de buscar una solució al conflicte. Des d'Israel, s'ha destacat la necessitat d'"unitat i determinació" per assolir l'objectiu de derrotar Hamàs, mentre que Abbas ha rebutjat el desplaçament de palestins de Gaza a causa dels mortals atacs israelians.

Rússia ha presentat una proposta davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per votar sobre una resolució que busca un alto el foc humanitari i condemna la violència contra civils i tot acte de terrorisme en el conflicte entre Israel i Hamàs.

En un desenvolupament addicional, el Ministeri de Defensa de Síria ha confirmat que les forces israelianes van dur a terme un atac contra l'aeroport d'Alep dissabte a la nit, i el van deixar fora de servei. Segons el Ministeri, l'atac es va fer des del Mediterrani, a la zona oest de Latakia, i va provocar danys materials a l'aeroport.

L'exèrcit israelià ha informat que va respondre a àrees a Síria des d'on es van llançar dos coets cap a territori israelià i van caure en àrees obertes. A més, es va disparar un interceptor cap a un "objectiu sospitós" que va creuar el territori israelià des del Líban.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha convocat una cimera virtual amb líders de la Unió Europea per discutir l'escalada del conflicte entre Israel i Hamàs. Michel va emfatitzar la necessitat que la Unió Europea estableixi una posició comuna i un enfocament unificat per abordar la situació.

HUMANITAT?

Metges Sense Fronteres (MSF) ha instat les autoritats israelianes a "mostrar humanitat" i ha condemnat els bombardejos israelians a la Franja de Gaza que han continuat sense restriccions durant una setmana.

Israel ha reconegut errors d'intel·ligència a la falta de previsió dels atacs de Hamàs durant el cap de setmana anterior. L'assessor de seguretat nacional d'Israel, Tzachi Hanegbi, va assumir la responsabilitat d'aquests errors en una conferència de premsa.

L'exèrcit israelià va anunciar que les seves forces estan preparades per implementar una àmplia gamma de plans ofensius i s'han desplegat a tot Israel, amb èmfasi en operacions terrestres significatives a les properes etapes del conflicte.

Líban va informar que Israel va llançar un atac mortal divendres que va matar un periodista de Reuters i va ferir altres periodistes d'Agence France-Presse, Reuters i Al Jazeera. L'exèrcit libanès va emetre un comunicat en què va confirmar que l'"enemic israelià va disparar un projectil de coet que va impactar en un automòbil civil pertanyent a un equip de mitjans, cosa que va provocar la mort d'Issam Abdallah".

El Sotssecretari General de les Nacions Unides per a Assumptes Humanitaris i Coordinador de Resposta d'Emergència, Martin Griffiths, ha advertit que la situació humanitària a Gaza s'està tornant insostenible i ha instat totes les parts a respectar les regles de la guerra i protegir els civils i les instal·lacions humanitàries.

EUROPA MULTIPLICA L'AJUDA HUMANITÀRIA

La Comissió Europea ha anunciat que triplicarà l'ajuda humanitària destinada a Gaza enmig de crítiques creixents per la resposta de la Unió Europea al conflicte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va mantenir converses amb el Secretari General de les Nacions Unides, António Guterres.

A més, les Forces de Defensa d'Israel han informat que, com a part de les seves operacions, estan interferint deliberadament amb les operacions de GPS al nord d'Israel, a prop del Líban, i al sud, a prop de Gaza. Això podria causar problemes a les aplicacions d'ubicació dels ciutadans.

L'Ambaixada dels Estats Units a Israel ha publicat detalls sobre com intentarà evacuar les persones per mar des de Haifa a Xipre. El comunicat indica que l'evacuació està destinada als ciutadans dels Estats Units i als seus familiars immediats amb documents de viatge vàlids, i que el procés es durà a terme el 16 d'octubre del 2023.

Finalment, Reuters informa que les forces israelianes han emès una ordre als civils perquè no s'acostin a una distància de 4 quilòmetres de la línia blava que ha marcat la frontera de facto entre Israel i el Líban des de l'any 2000.