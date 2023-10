El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu @ep

Yair Netanyahu , fill del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu , la va embolicar el 2019 en suggerir al món àrab que envaís Ceuta i Melilla . En un tuit recollit per CatalunyaPress . va suggerir als "àrabs i musulmans" que, si volen "alliberar territoris àrabs islàmics ocupats" comencin per Ceuta, Melilla i altres petits enclavaments espanyols al nord d'Àfrica.

El fill de Netanyahu ha sentenciat que Espanya és un dels països més antisemitasn i ha exigit al Govern espanyol que deixés de finançar "amb milions d'euros ONG israelianes d'extrema esquerra" i usés els diners per als "pobres d'Espanya". "No voleu que donem suport als catalans i als bascos?

Doncs deixeu de donar suport als palestins", va afirmar.

Davant el rebuig que va generar el seu primer tuit, el fill del primer ministre israelià va proposar als espanyols "un tracte": "Nosaltres no finançarem ONG al vostre país que us demanin cedir Ceuta i Melilla i vosaltres deixareu de finançar ONG al nostre país que ens demanen que cedim Judea i Samaria" (Cisjordània per als palestins).

Entre les respostes al primer tuit de Netanyahu va estar la del president de Vox, Santiago Abascal , que el va titllar d'"ignorant i frívol" i el va avisar que estava fent "un greu mal" a la mateixa causa israeliana. "Abans d'encoratjar una invasió islamista contra la nostra Pàtria cal saber el mínim sobre la nostra Història. Espanya va ser envaïda pels islamistes i recuperada després d'una reconquesta de 8 segles", va afirmar Abascal.