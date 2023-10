La manca d'accés a recursos bàsics essencials agreuja la crisi humanitària a la regió. EP

La situació a Gaza ha aconseguit nivells crítics, catalogada com una "catàstrofe humana sense precedents" per l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina (UNRWA). El conflicte en curs ha deixat un saldo de 2.670 morts i 9.600 ferits a Gaza, mentre els mortals atacs israelians continuen.

El comissionat general d'UNRWA, Philippe Lazzarini, ha expressat la seva profunda alarma i ha destacat la gravetat de la situació. "No ha entrat ni una sola gota d'aigua, ni un gra de blat, ni un litre de combustible a la Franja de Gaza els últims vuit dies... Aixequin l'alarma, ja que a partir d'avui, els meus col·legues d'UNRWA a Gaza ja no poden proporcionar assistència humanitària mentre parlo”.

FALTA DE RECURSOS

La manca d'accés a recursos bàsics essencials, com ara aigua, aliments i combustible, ha portat a una situació desesperada a Gaza. La població civil s'enfronta a una greu crisi humanitària mentre els atacs continuen.

En un gest humanitari, el ministre d'Energia d'Israel, Israel Katz, va anunciar que es reprendrà el subministrament d'aigua al sud de Gaza, una setmana després que Israel tallés el subministrament d'aigua com a part d'un "setge complet". Tot i això, la situació continua sent crítica, ja que Gaza es queda sense aigua i sense recursos bàsics per sobreviure.

L'escalada del conflicte ha generat preocupació a nivell mundial, i s'esperen crides a un alto el foc ia la recerca de solucions diplomàtiques per posar fi a aquesta crisi devastadora. La situació continua sent dinàmica i en evolució, amb greus conseqüències humanitàries que requereixen atenció urgent.

ALLIBERAMENT DE REHENS

A més, el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) ha emès una crida urgent a Hamàs perquè proporcioni accés immediat als israelians segrestats a la Franja de Gaza. S'estima que més de 150 persones estan retingudes a la regió, incloent nadons, nens, dones i ancians. El CICR s'ha ofert per facilitar l'alliberament dels segrestats i es manté en contacte constant amb les autoritats israelianes.

La situació és especialment crítica, ja que s'ha confirmat que 126 persones són ostatges de Hamàs des de l'atac inicial. Tot i que inicialment s'estimava que eren al voltant de 150 captius, la xifra ha fluctuat a causa de la identificació de cossos als llocs d'atac de Hamàs al sud d'Israel. Hamàs ha al·legat que 22 ostatges van morir en atacs israelians, sense proporcionar evidència, i ha amenaçat de matar els captius en resposta a atacs no anunciats d'Israel contra objectius civils.

El CICR, que ha estat present a la Franja de Gaza durant dècades, continuarà els seus esforços per aconseguir l'alliberament dels ostatges. A més, Davies emfatitza que totes les formes de violència sexual en el context de conflictes armats són violacions del dret humanitari internacional.