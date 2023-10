El primer ministre d' Israel , Benjamin Netanyahu , ha asseverat aquest dilluns que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) “representa una nova versió del nazisme ” i ha fet una crida a la comunitat internacional per unir-se en contra de la milícia palestina.



Benjamin Netanyahu @ep

"Ara molts a tot el món entenen a qui s'enfronta Israel. Comprenen que Hamàs representa una nova versió del nazisme. Així com el món es va unir per derrotar els nazis i Estat Islàmic, així s'ha d'unir per derrotar Hamàs", ha manifestat Netanyahu.



Durant un discurs davant el Parlament israelià (Knesset), el cap de Govern ha lliscat que aquests enfrontaments amb Hamàs demostren que "fins i tot després de 75 anys, la guerra d'independència no s'ha acabat" , segons recull el diari 'The Times of Israel' .



"Guanyarem perquè la nostra existència està en joc" , ha remarcat un Netanyahu que a més ha catalogat els enfrontaments amb Hamàs, iniciats ja fa més d'una setmana, com "una guerra entre les forces de la llum i les forces de la foscor, entre la humanitat i l'animalisme".



En aquest punt, el mandatari israelià ha denunciat que la regió del Pròxim Orient està "plagada de forces fosques", i ha inclòs Hamàs a l'"eix del mal" que formen l'Iran i el partit-milícia xiïta Hezbol·là. "El seu objectiu és enfonsar el Pròxim Orient en un abisme de caos", ha reblat.



HERZOG ADVERTEIX D'UNA "CRISI DE CONFIANÇA"



D'altra banda, el primer ministre israelià ha assumit la responsabilitat de l'atac perpetrat per Hamàs fa deu dies i va començar a les hostilitats actuals. La resistència palestina va llançar llavors desenes de míssils i va aprofitar per irrompre en territori israelià assassinant civils i prenent-ne d'altres com a ostatges.



"Hi ha moltes preguntes al voltant del desastre que ens va sobrevenir fa deu dies. Investigarem cada aspecte a fons" , ha apuntat un Netanyahu que tot i així insisteix que aquest és moment que el país estigui "unit cap a un objectiu: la victòria", recull el diari local 'Haaretz'.



A més, ha informat que els últims dies ha mantingut reunions amb representants de les famílies dels ostatges presos per Hamàs, i ha reiterat el seu compromís amb totes per portar de tornada aquests ciutadans. "No destaquem en els nostres esforços per recuperar els nostres germans", ha conclòs.



El president d'Israel, Isaac Herzog, també ha pres la paraula durant la inauguració de la sessió hivernal de la Knesset, des d'on ha advertit els diputats que la població israeliana "està experimentant una crisi de confiança" arran dels darrers esdeveniments al país.



"L'Estat i les seves institucions s'han d'alinear amb els estàndards establerts pel poble (...) La gent exigeix responsabilitat i el restabliment de la confiança i la rehabilitació de les comunitats afectades. Exigeixen ser escoltats; exigeixen una mà amiga", ha manifestat Herzog.



Així les coses, el president ha lamentat que, fins i tot quan el poble israelià encara no ha pogut enterrar els seus soldats caiguts --més de 290, segons les autoritats--, hi ha "veus perilloses que intenten sembrar llavors de divisió i odi". "Els nostres adversaris busquen ansiosament qualsevol indici de divisió entre nosaltres", ha dit.



La Knesset ha començat aquest dilluns al curs legislatiu amb una sessió que ha estat precedida per un minut de silenci en record als caiguts després de l'ofensiva de Hamàs, prop de 1.400 persones, i que a més ha hagut de ser interrompuda per les alertes de atacs amb míssils sobre Jerusalem, on se situa el Parlament.